Más de 7.000 trabajadores intervienen en las tareas para restaurar la energía en los hogares del condado de Erie afectados por los apagones causados por Elliot. Algunas carreteras del condado han sido reabiertas y se espera que las restantes lo hagan este miércoles, según la gobernadora Kathy Hochul.

“Today we are reopening major highways across Western New York — border crossings, the @NYSThruway, I-290, I-990, & Routes 400 & 219.



This is a sign that we are finally turning the corner on this once-in-a-generation storm. Please continue to follow local advisories & stay safe.“