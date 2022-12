Cerca de 50 personas han fallecido en los últimos días en Estados Unidos por el impacto de la gélida tormenta Elliot, que ha dejado intensas nevadas y vientos huracanados en gran parte del país, provocando las Navidades más frías de las ultimas décadas. La zona más devastada es el noroeste del estado de Nueva York, donde las autoridades elevaron este lunes a 27 el número de muertos por el temporal. Los cuerpos fueron hallados en casas, vehículos y en la calle.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado este martes la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, el más afectado por la tormenta Elliot, para facilitar la ayuda federal necesaria para paliar sus efectos y atender a los afectados, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Con esta declaración, el Gobierno estadounidense aprueba la ayuda federal al gobierno estatal y los locales para hacer frente a las consecuencias de esta tormenta severa. El presidente ha autorizado así al Departamento de Interior y a la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar las acciones que sean necesarias para afrontar esta situación y "aliviar la adversidad y el sufrimiento" provocados por el temporal.

La ciudad de Búfalo (Nueva York), fronteriza con Canadá y acostumbrada al frío, ha quedado totalmente colapsada por la nieve y su aeropuerto permanece cerrado. La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, ha asegurado que ha sido la "tormenta más devastadora" que se recuerda en la zona y ha pedido a los ciudadanos que eviten conducir por carretera.

Con estos nuevos datos, los medios locales elevan ya el número de decesos por Elliot a cerca de 50 en Estados Unidos, muchos atrapados en vehículos en las carreteras. Además de Nueva York, se han registrado fallecimientos por el frío o por accidentes en los estados de Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Míchigan, Misuri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin, según los medios locales.

En Ohio, cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un aparatoso accidente en una autopista en el que estuvieron involucrados unos 50 vehículos.

200 millones de estadounidenses, afectados

El alcance de la tormenta apenas ha tenido precedentes, extendiéndose desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el río Grande (río Bravo) a lo largo de la frontera con México. Más de 200 millones de estadounidenses, alrededor del 60% de la población, se ha enfrentado a algún tipo de aviso o advertencia relacionado con el clima invernal.

"Gran parte del este de Estados Unidos seguirá congelado este lunes y comenzará una tendencia a la moderación el martes", ha reportado el servicio meteorológico nacional, el National Weather Service (NWS). El organismo advierte de que en algunas zonas sigue siendo "peligroso" viajar por carretera a causa de la nieve, pero pronostica que las condiciones mejorarán dentro de un par de días.

Elliot también ha provocado miles de retrasos aéreos y la cancelación del 20% de los vuelos en la víspera de Nochebuena y Navidad, cuando miles de personas intentaban reencontrarse con sus familias.

Coches cubiertos de nieve en Buffalo, Nueva York Jason Murawski Jr via REUTERS Jason Murawski Jr/via REUTERS

En varias ciudades de la costa este e incluso del estado de Florida los termómetros marcaron mínimas que no se veían desde las Navidades de 1983. La ciudad de Nueva York vivió el día de Navidad una temperatura mínima de 10,5 °C bajo cero, algo no visto desde 1872. Washington, la capital estadounidense, estuvo a 10 °C bajo cero, la Navidad más fría desde 1983, y los termómetros en Tampa, en Florida, bajaron de los cero grados, algo que no ocurría desde 1966.

Por todo ello, las autoridades locales de diversos estados del país se han visto obligadas a abrir refugios para las personas sin hogar, especialmente por las noches.