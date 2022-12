Consell de Mallorca, Conselleria d'Agricultura i Ajuntament de Manacor s'uneixen per fer el nou escorxador de Manacor

El Consell de Mallorca, la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), i l’Ajuntament de Manacor han signat aquest dimecres el conveni per finançar la construcció de l’escorxador de Manacor. L’objectiu és que es converteixi en el de referència insular de Mallorca.

L’escorxador de Manacor, situat a prop de les zones de producció ramadera de l’illa, va funcionar de manera ininterrompuda durant trenta anys fins que el 2019 va tancar per fer-hi millores. Disposa de les línies d’oví, porcí i boví. El pressupost previst per a les obres és de 2.313.621,28 euros. El Consell de Mallorca i la conselleria d’Agricultura fan una aportació màxima d’1.500.000 euros, un 60% (900.000 euros) a càrrec d’Agricultura i el 40% (600.000 euros) per part de la institució insular.

Unes instal·lacions necessàries

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha destacat la feina conjunta i agraït tant a l'Ajuntament com al Govern l'aposta a tres bandes per tirar endavant «una infraestructura necessària per als ramaders de la comarca i de tota l'illa, que mira al futur i amb un projecte al qual hi hem volgut ser des del principi». «És una acció més que feim des del Consell per donar suport als ajuntaments, en aquest cas a l’ajuntament de Manacor, i al mateix temps ajudam al sector primari de la nostra illa, ja que entre tots evitam tenir un escorxador tancat a la comarca de Llevant i contribuïm a millorar la competitivitat dels ramaders locals”.