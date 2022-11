Manco producció d'oliva de Mallorca però de gran qualitat i suficient pel mercat illenc

No ha estat un any fàcil a fora vila i la campanya de l'oliva n'és un exemple més: les altes temperatures que començaren a la primavera han tengut conseqüències directes sobre l'anyada que ha estat més curta.

Ara tenim ja les dades, el balanç coincideix amb la Setmana de l'Olivera que organitza la DO Oli de Mallorca.

Fent balanç d'una anyada complicada

A la finca Aubocàsser de Manacor, ja han fet números. Hi hem anat i hem vist com les oliveres ja han estat descarregades del seu fruit i ara es preparen per passar l'hivern. Aquests dies, el tractor passa entre els arbres segant l'herba que es deixa damunt la terra perquè aquesta coberta vegetal la protegeixi de les temperatures més baixes de l'hivern que ja s'acosta.

“Primer varen patir una malaltia que causen els fongs“

Els arbres, diu Miquel Àngel Mas, l'encarregat de la finca, no han estat al 100%: "Primer varen patir una malaltia que causen els fongs, el repilo, i després les altíssimes temperatures d'aquests darrers mesos.

Cal recordar que el mes de maig ja teníem dies de molta calor i de nits també molt caloroses. Això va cremar la flor, que va caure a terra". Per això, hi ha hagut menys oliva a l'arbre. Això sí, la que ha arribat a fer-se ha estat més grossa, amb més polpa.