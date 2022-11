El canvi climàtic afecta directament la collita de l'oliva

El canvi climàtic afecta directament a l'agricultura valenciana. Les noves condicions meteorològiques han fet caure la producció de l'oli a la Comunitat. En la cooperativa de Viver, les màquines estan aturades. En només deu dies han processat l'oli de la comarca de l'Alt Palància, un procés que abans durava quasi dos mesos.

Les causes: la calor prematura, l'excés de pluja en abril i l'incendi de Begís, que va arrasar molts cultius.

Una producció insuficient

La campanya de l'oli d'enguany està sent molt poc productiva. A Viver, a l'Alt Palància, els agricultors només han pogut collir 105.000 kilos. Cati Corell és la directora de producte de la Cooperativa de Viver."Hi ha una part molt important d'afectació pel canvi climàtic", assegura. "La climatologia ha sigut molt desfavorable per a l'oliva. Hem perdut més del 90% de la collita".

Més de la meitat dels socis de la cooperativa no han pogut portar olives per a ser premsades. Manuel Blanch és un agricultor de Viver que treballa l'olivera en la comarca de l'Alt Palància. "Esta temporada ha sigut una ruina per als agricultors. Ningú no sap perquè, no han hagut olives. De les 3.000 que haguera collit he baixat als 850. I em puc considerar afortunat perquè mire als camps del voltant... i no hi ha res", es lamenta.