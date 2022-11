Un tartazo a La Gioconda en el Louvre de París, sopa de tomate lanzada contra Los Girasoles de Van Gogh, activistas que se pegan las manos -e incluso la cabeza- a obras de Vermeer, Picasso o Andy Warhol. Son algunas de las acciones que se han replicado en las últimas semanas en pinacotecas de distintos países sobre obras de arte de valor incalculable hasta ahora sin daños.

Las organizan activistas de Just Stop Oil, Extinction Rebellion o Letzte Generation, grupos ecologistas que tratan de llamar así la atención sobre la gravedad de la crisis climática y exigir que protejamos el planeta igual que el patrimonio.

Una forma de protesta que llegaba también al Museo del Prado, en Madrid, el pasado sábado, cuando dos activistas del colectivo Futuro Vegetal pegaron sus manos a los marcos de Las majas de Goya. Entre ambos lienzos pintaron además "+1,5º" para alertar sobre la subida de temperatura mundial.

"El objetivo era mandar el mensaje que dio la ONU en su último informe: que el Acuerdo de París está muerto y que ya es imposible limitar el calentamiento global a 1'5º", explican los activistas.

Samuel Gómez y Alba del Río -estudiantes de 18 y 21 años- son los autores de aquella acción. Según cuentan a Informe Semanal, no fue improvisada, sino que la planearon durante tres semanas estudiando el mapa del museo para seleccionar las obras y valorar los riesgos.

"Vimos las otras protestas que hubo en otros sitios de Europa. Y decidimos que era una buena manera de llamar la atención y que efectivamente llegaba el mensaje a muchas partes", dice Samuel. "Lo que hicimos primero fue comprobar si las obras estaban protegidas o no, y si no lo estaban, como podíamos realizar la acción sin hacerle daño a las obras", asegura.

Tras la protesta, los activistas fueron detenidos junto a dos periodistas del diario El Salto que habían sido convocadas para grabar la acción. Se les imputa un supuesto delito de alteración del orden público y daños al patrimonio histórico-artístico recogido en el artículo 323 del Código Penal. Se enfrentan a una pena de prisión de seis meses a tres años o a una multa de 12 a 24 meses.

Futuro Vegetal es "un colectivo de desobediencia civil y acción directa"

Según explican desde el Museo del Prado, los marcos que protegen Las Majas de Francisco de Goya sufrieron leves desperfectos, aunque no están declarados como Bien de Interés Culturas (BIC). Los activistas aseguran que su intención nunca fue dañar el arte: "la verdad que hemos actuado de forma pacífica y dentro de la legalidad, ya que no hemos causado ningún daño. De hecho, el propio Museo del Prado puso en Twitter que la sala ya estaba disponible tres horas después de nuestra acción", se defiende Alba. "Yo tenía el bote de pintura en la mano y podía haberlo lanzado perfectamente al cuadro. Y no lo hice, sino que pusimos un mensaje bastante claro para que llegase a la población y les hiciese reflexionar".

Futuro Vegetal -el movimiento al que pertenecen- se define en su web como "un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas". Se creó a principios de 2022 y apenas cuenta con un centenar de integrantes. Su primera protesta, el 22 de enero, fue frente al Ministerio de Agricultura contra las subvenciones a la ganadería y las macrogranjas.

Hasta la del Prado, sus acciones han sido más convencionales, con megáfonos, pancartas y sentadas. Les preguntamos qué les ha llevado a actuar en un museo: "Hace nada cortamos una calle en Mercabarna, también hemos estado en petroleras y al final no ha tenido suficiente impacto. Es como el único recurso para que salga en todos los medios y de que la población se de cuenta de lo que estamos haciendo", explican los activistas.

Durante décadas, los ecologistas han tratado de sacudir conciencias con todo tipo de acciones: colgados de puentes, escalando centrales nucleares, cortando carreteras o con performances como las que vemos en cada cumbre del clima. El problema es que -en la era de las noticias virales e impactantes - este tipo de protestas ha dejado de atraer nuestra mirada. De ahí, este activismo provocador.

¿Pero es eficaz para concienciar sobre la crisis climática o, al contrario, provoca rechazo hacia la causa? El debate está en la calle y también en el movimiento ecologista: "Nos hace repensarnos, estar vivos, plantearnos qué más podemos hacer y también cuáles son los niveles de radicalidad que se necesitan en un momento crítico como el que estamos ahora frente a esta emergencia climática", dice Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.