La Policía Nacional ha detenido a dos activistas de la organización Futuro Vegetal que se han pegado este sábado a los marcos de los cuadros de 'Las Majas' en el Museo Nacional del Prado. Bilbo Basterra, portavoz de la organización, cree que no queda más remedio que recurrir a este tipo de acciones para intentar que esto salga en los medios de comunicación. Ellos consideran que lo que están haciendo es defender precisamente el arte: "Los cuadros no sufren ningún tipo de daño y con esto lo que conseguimos es proteger a las próximas generaciones para que sigan disfrutando de este arte [...] Si llegamos a los escenarios que está contemplando la ONU, la gente va a tener unas preocupaciones mucho más grandes que si pueden o no pueden ir al Museo del Prado a ver un cuadro", expresa.