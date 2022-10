Dos activistas contra el cambio climático del grupo Just Oil han arrojado este viernes sopa de tomate contra el cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, según señalan vídeos publicados en las redes sociales.

En un tuit, la policía ha informado de que los militantes de la organización ecologista habían lanzado una sustancia sobre el cuadro y "luego se pegaron a una pared. Ambos han sido arrestados por daños criminales y allanamiento agravado".

En el video publicado por Just Stop Oil, que ha estado realizando protestas durante las últimas dos semanas en la capital británica, aparecen dos mujeres arrojando dos latas de sopa de tomate Heinz sobre la pintura que es una de las cinco versiones de Los girasoles expuestas en museos y galerías de todo el mundo.

El cuadro, que data de 1888, estaría aparentemente protegido por un cristal. La National Gallery ha señalado en un comunicado que la pintura no ha sufrido deterioro y tan solo se han producido algunos "daños menores" en el marco.

“���� BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ ����



�� Is art worth more than life? More than food? More than justice?



�� The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws“