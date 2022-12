Les obres del parc de la Mar de Palma, per primera vegada en 35 anys

La remodelació del parc de la Mar ha ampliat els metres d'obra de la primera fase, endarrerint el final al primer trimestre de 2023, uns mesos més tard del que se suposava a un principi. Aquesta fase cobreix la zona del llac, més propera a la mar: s'està substituint el sòl de marès per un de més accessible per a persones amb discapacitat visual, antilliscant i resistent, a més de netejar el llac. EMAYA, encarregada de drenar i mantenir el llac, han tret 10 mil tones de llots per dia i han instal·lat bombes per renovar l'aigua de la mar i així protegir l'ecosistema marítim que s'ha creat al fons.

“✅ Avancen a bon ritme les obres del parc de la Mar, que es renova després de 35 anys ⤵️



✔️ Renovació de tot el paviment i escales

✔️ Noves baranes

✔️ Nou enllumenat

✔️ Drenatge del llac

✔️ Més arbres



Finançat a través de la Llei de Capitalitat



També, la reforma durà un nou enllumenat més eficient, arbres i la renovació del pont, les escales i les baranes. El seu objectiu és recuperar l'essència del disseny original de Pere Nicolau i Ángel Morado, que han participat en el projecte, 35 anys després i "millorar la imatge de la ciutat". "Pere Nicolau està content amb el projecte", ha afirmat el cap de departament d'Infraestructures, Urbano Sánchez.

“Pere Nicolau -arquitecte original- està content amb el projecte“