L'Ajuntament de Palma engega una campanya d'adopcions per descongestionar la saturada canera de Son Reus

S'acosten les festes de Nadal i hi haurà gent que està pensant regalar una mascota. Per evitar que aquest animal s'hagi comprat a una botiga, l'Ajuntament de Palma posa en marxa una campanya per fomentar l'adopció responsable amb el missatge "No compris, adopta".





Les gàbies tornen a estar plenes a Son Reus



La campanya coincideix amb una situació de saturació a la canera municipal de Palma. Les gàbies tornen a estar plenes, com feia temps que no passava. Aquests darrers mesos s'ha girat la tendència descendent dels darrers anys i, tot i que cada vegada hi ha més adopcions, ara torna a pujar el nombre de cans i moixos abandonats. Ara mateix hi ha 113 cans, quan durant els anys 2020 i 21 el màxim va ser de 53. Si feim un recorregut pel recinte, trobarem cans petits i grans, joves, vells i també molts d'aquells que es consideren de raça presumptament perillosa. Tots esperen una segona oportunitat, però el director de Son Reus, Pedro Morell, adverteix que adoptar un animal és un compromís que s'assumeix per un espai de fins a 15 anys. Morell demana que l'adopció es faci amb responsabilitat, una vegada s'hagin estudiat totes les possibilitats i hi estiguin d'acord els membres de la família que se n'haurà d'encarregar de tenir cura de l'animal.