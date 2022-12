Les tarifes dels taxis d'Eivissa augmentaran un 6,4% per fer front a la pujada de l'IPC i del preu del combustible segons l'informe tècnic que ha elaborat la Federació Independent de Taxistes de Balears (Fitib). Durant el mes de gener començarà la tramitació per poder-ho aplicar a l'estiu de 2023

Encara que el passat mes d'agost es va augmentar en el 3,41%, uns càlculs que es basaven a les xifres del 2020, però a causa de la situació actual ja no és suficient. L'informe de la Fitib es troba en mans dels tècnics del Consell per la seva acceptació. A més, el conseller de Transport, Javier Torres, es reunirà els pròxims dies amb els representants dels municipis per comunicar la mesura presa.

L'increment que es va fer durant l'estiu va ser la primera modificació des de l'any 2013 i s'espera que el termini de temps sigui similar per aquesta nova actualització. En quant s'apliqui aquest augment tots els taximetres s'hauràn de reprogramar per actualitzar la tarifa.