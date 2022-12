En plena temporada de compras de Navidad, muchos recurren al pago a plazos. Es importante saber que si se hace con una tarjeta de crédito no convencional, podrían pagar hasta un 60% más de intereses que con un préstamo personal o una tarjeta de crédito convencional.

Móviles, viajes, muebles, electrodomésticos, todo se puede financiar. El encargado de la tienda Electrodomésticos Hermanos Pérez, Javier Sáez, explica que hay clientes que en el caso de "un televisor de grandes pulgadas, a lo mejor no le importa invertir el doble de lo que tenía pensado a cambio de poderlo financiar y pagarlo más cómodamente".

Prácticamente, todo se puede financiar y muchas personas prefieren comprar a plazos que pagar las cosas al momento.

Entre un 12 y un 15% de españoles opta por el pago fraccionado durante la temporada de compras navideñas, según el comparador Kelisto.es.

Varios ciudadanos preguntados por TVE comentan que "es muy fácil tirar de tarjeta, pero luego tienes que pagarlo". También tienen en cuenta que "puede ser una espiral de créditos" o que "los intereses deben ser cero". Otros consideran que "es una buena opción, siempre y cuando no abusen, claro".

Intereses abusivos

El peligro llega cuando no se comparan ofertas ni se tienen en cuenta todos los gastos asociados, desde intereses a comisiones o costes de demora.

El abogado de la plataforma Reclamador, Carlos de la Sierra, ha explicado a TVE que "a partir del 14 o el 15% de interés ya serían unos intereses considerados elevados. A partir de un 20% ya podríamos entender que estos intereses llegan a ser abusivos".

Los expertos recomiendan no pagar a plazos en caso de gastos pequeños, evitar el crédito rápido, que suele ir vinculado a intereses más altos, y huir de las tarjetas revolving, que prometen cuotas mensuales fijas y bajas, pero cargan de intereses al consumidor y eternizan la devolución de la deuda.

No obstante, si no tuvieran más alternativa que financiar, lo mejor es "optar por un préstamo personal cuyo interés ronda aproximadamente el 6%". Así lo indica Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto.es. También sostiene que "si quiero utilizar la tarjeta de crédito, hay que tener claro que hay una forma de financiar compras con tarjeta de crédito que sí que es muy económica. Se trata del pago a final de mes o principios del mes siguiente".

En el 99% de estos casos, explica, los bancos no cobran ni intereses ni comisiones.