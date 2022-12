"Si la pieza está bien, prefiero ir al desguace aunque pueda comprarla nueva porque me sale mucho más barato". Isabel tiene un Hyundai de más de 15 años de antigüedad y, tras un accidente reciente, ha tenido que cambiar la aleta y el paragolpes delantero. La reparación de un vehículo puede suponer un gran desembolso y, para evitar grandes gastos en un contexto de elevada inflación, muchos conductores acuden a los desguaces en busca de repuestos que, en ocasiones, son la opción más económica para su bolsillo. “He ido por el precio, ya que no suelo encontrar repuestos nuevos y son mucho más caros”, nos cuenta esta conductora.

De hecho, esto ya lo han notado en Desguaces La Torre, donde la petición de piezas ha aumentado entre un 20% y un 30% desde finales de 2021. Sin embargo, a pesar del aumento de la demanda, advierten de que tienen escasez de repuestos porque cada vez hay menos coches que se dan de baja. "El parque móvil está muy antiguo y necesita más piezas", señala el director comercial de este centro.

En este contexto, además del factor precios, entra en juego la balanza del mercado automovilístico. Mientras que la venta de coches nuevos ha caído del 35% en 2021 al 20% este año por la incertidumbre económica y la falta de semiconductores, el interés por los vehículos de ocasión se ha disparado, sobre todo los de más de cinco años, que han pasado de representar el 25% de las ventas en 2021 al 40% del total de operaciones este año.

Todo ello hace que haya más coches antiguos en circulación y, por tanto, que la demanda de piezas en los desguaces siga aumentando.

Lo más buscado: piezas de chapa, faros, turbos, cajas de cambios y motores

No es la primera vez que Isabel acude a desguaces y ha comprado otros componentes como el faro trasero del piloto, el pomo de la palanca de cambios, un bombín para la puerta del copiloto y la antena eléctrica que ahora tiene su coche y que, como asegura, le costó menos de la mitad de lo que valía nueva. "Siempre que puedo, voy al desguace porque mi coche también es antiguo y no me queda otra", señala, aunque reconoce que hay recambios que no le merecen la pena: "No compraría una batería o unas pastillas de freno porque igual están peor que las mías", explica.

“ “Si es una luna o algo de chapa, voy al desguace, y si no lo encuentro, espero a que entre un coche como el mío, aunque cada vez es más difícil”“

Así, cuando necesita un recambio, va directamente a uno de estos centros o pide a su mecánico que lo haga él y luego se lo coloque, algo que ahora, con la subida de precios, ve más necesario. “Si es una luna o algo de chapa, voy al desguace, y si no lo encuentro, espero a que entre un coche como el mío, aunque cada vez es más difícil”, nos explica.

Aunque depende de la pieza, muchos conductores compran repuestos porque ven un ahorro importante que puede oscilar entre el 40% y el 60%. Una cifra que podría aumentar, tal y como explica a RTVE.es Mariano Pozuelo, director comercial de Desguaces La Torre: "Un faro de luces xenón puede costar nuevo 800 euros y en el desguace lo tenemos por unos 120 euros". En el caso de un motor, que es el elemento más caro, puede valer unos 10.000 euros si es nuevo si y de un modelo de Audi o Mercedes, frente a unos 2.000 euros si es seminuevo.

“ "En verano, con el calor, piden muchos compresores de aire acondicionado, pero en invierno son más piezas de chapa, faros, pilotos, turbos, cajas de cambios o motores"“

Aunque sí ha notado un aumento en la demanda de estas piezas, asegura que va en función de la temporada: "En verano, con el calor, piden muchos compresores de aire acondicionado, pero en invierno son más piezas de chapa, faros, pilotos, turbos, cajas de cambios o motores".

Por tanto, mirando hacia el bolsillo, hay conductores como Isabel que revisan el estado de estas piezas usadas y que consideran que el precio no va en detrimento de la garantía de estos productos. Esto también lo nota Pozuelo, que reconoce que “nos estamos quitando la mala fama de chatarreros” que han tenido años atrás.