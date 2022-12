"No incloguis l'explotació sexual a l'equipatge": la campanya contra la prostitució arriba a l'aeroport de Palma

"Sol, platja, festa i sexe": aquestes són les prioritats d'alguns dels turistes que s'acosten a les illes any rere any. En les temporades altes, Mallorca es torna un dels "punts calents" del turisme sexual a Espanya i a Europa. Així ho ha explicat Diaconía España, que s'ha traslladat aquesta setmana a l'aeroport de Palma per a conscienciar als turistes amb el lema "no incloguis l'explotació sexual a l'equipatge". Son Sant Joan s'ha omplit de "kits" que inclouen un coixí, uns taps, un antifaç, bolígrafs, llibretes i un targeter amb el lema de la campanya.

"Espanya és el bordell d'Europa"

A les illes, 3.000 dones es troben en situació de prostitució i fins a 100.000 homes paguen cada any per un servei sexual. "Ens pensem que això només pot passar a països com Tailàndia, però no és així, ho tenim ben a prop", ha sentenciat Natalia Colmenar, tècnica de l'àrea d'igualtat de Diaconía España. Segons aquesta ONG, Espanya es coneix com "el bordell d'Europa" entre els fòrums de turisme sexual britànics i alemanys. Conversacions a Internet on es pot trobar informació sobre com lligar amb dones espanyoles i, en cas de no aconseguir-ho, on poder contractar serveis sexuals.