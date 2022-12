China realiza una rotación de tripulación en su casi completada estación espacial

La tripulación de la estación espacial Tiangong, que había permanecido seis meses en el espacio, ha regresado a la Tierra, según ha informado este lunes la agencia oficial de noticias Xinhua.

“Astronauts Chen Dong, Liu Yang and Cai Xuzhe are out of the return capsule of the Shenzhou-14 spaceship, all in good physical condition. #GLOBALink pic.twitter.com/A2h7dUMv6s“