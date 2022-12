Biden propone designar a Carolina del Sur como el primer estado en celebrar las primarias demócratas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Comité Nacional Demócrata que Carolina del Sur se convierta en el primer estado del país en celebrar las primarias del partido, seguido de Nevada, New Hampshire, Georgia y Michigan, según han detallado fuentes demócratas a medios estadounidenses.

En concreto, el mandatario estadounidense ha pedido a James Clyburn, el 'número tres' del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, que Carolina del Sur sustituya a Iowa como la primera contienda en las primarias demócratas, como ha sido desde 1971, ha informado la agencia Bloomberg.

“James Clyburn, the No. 3 US House Democrat, says the president called him to say he was recommending that South Carolina replace Iowa as the first nominating contest https://t.co/YJodl4l8It“