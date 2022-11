Silenci eixordador a Son Banya: es reprèn l'enderrocament de les barraques

Un dispositiu policial i sanitari s'ha desplaçat avui a Son Banya on s'ha reprès l'enderrocament de barraques que es paralitzà el 2020 a causa de la pandèmia. També, per la falta de domicilis per reallotjar a tots els habitants: alguns propietaris no els hi volen llogar les seves cases i Hila demanà la cooperació de l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) del Govern. "Hem pogut donar una oportunitat a totes aquestes famílies concedint un habitatge i que així puguin tenir una altra oportunitat per començar un nou projecte de vida", ha afirmat Toni Noguera, regidor de Benestar Social.



Tranquil·litat per part dels veïns “Les famílies de Son Banya podran tenir una altra oportunitat per començar un nou projecte de vida“ Per a la jornada d'avui, es preveu el desmantellament de nou habitatges de la illeta 2, per tal d'aconseguir la demolició total del poblat i el reallotjament dels seus habitants per a finals del 2023. Agents de la Policia Nacional, Policia Local i la companyia de residus Adalmo, juntament amb una ambulància, han procedit a desnonar els habitatges, retirar objectes i residus, a més de desinstal·lar el circuit elèctric. La jornada ha transcorregut amb relativa tranquil·litat per part dels veïns, que contemplaven l'escena.