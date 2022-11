L'aeroport d'Eivissa ha inaugurat avui una exposició de cartells contra la violència de gènere. La col·lecció reuneix les campanyes de conscienciació dels darrers 15 anys a Espanya pel 25N i té com a objectiu veure com ha canviat el missatge i les persones a les quals va dirigit. Cada cartell té un QR amb el qual accedir a més informació sobre cada campanya concreta. Aquesta exposició ve de la mà d'un programa conjunt, amb professors i alumnes, per treballar el 25N a les aules.

“��El #Aeropuerto de #Ibiza acoge la exposición “Publicidad contra la Violencia de Género” de la Dirección Insular de la isla por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer #25N



Marta Torres, directora del aeropuerto, ha participado en la inauguración. pic.twitter.com/3527sc0BVH“ — Aena (@aena) November 24, 2022