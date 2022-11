En la primera fase del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, muchos partidos se juegan al mediodía o a primera hora de la tarde, cuando muchos están trabajando o en la escuela. Es difícil resistirse al impulso del fútbol, pero el debate está muy dividido entre quienes priorizan seguirlo hasta, incluso, en horas de trabajo y, por otro lado, los que consideran que es algo que puede esperar a terminar la jornada.

En todo caso, las empresas advierten: se puede sancionar a aquellos trabajadores que vean el fútbol en horas de trabajo sin el permiso de la compañía.

Importante acordarlo con la empresa

Aquellos que son autónomos y, por tanto, sus propios jefes, pueden permitírselo. "Mientras que no venga el cliente, yo voy a ver todos los partidos en directo", explica el dueño de un establecimiento a TVE. No obstante, los expertos recuerdan que es mejor que los empleados asalariados no intenten ver los partidos si no alcanzan un pacto con las empresas para las que trabajan.

Aunque el fútbol es un importante atractivo, hay quienes creen que no es imprescindible y puede esperar a verse tras la jornada laboral. Por otro lado, hay quienes se quejan de los horarios fijados para los partidos. "Lo suyo es que se hubiera puesto por las tardes o las noches", explica un aficionado a TVE.

Por tanto, al coincidir con el horario de trabajo, los expertos recomiendan a los trabajadores que pacten las pausas con la empresa, aunque no sería necesario si el partido se da durante los descansos para las comidas. Además, tampoco es lo mismo ausentarse cinco minutos que dos horas y, en ese caso, podría haber consecuencias.

"El abandono de la prestación de servicios durante la jornada de trabajo sin una causa justificada es una transgresión del contrato y, por tanto, podría ser una causa de despido disciplinario", explica a TVE Alberto Novoa, abogado laboralista.

De hecho, hay un precedente legal y un mozo de almacén fue despedido en Valencia por ausentarse para ver la Eurocopa, aunque meses después un juez dictaminó que fue excesivo.