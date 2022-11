El TRAMBADIA connectarà una vintena d'espais públics al llarg del recorregut de Palma a Son Santjoan

El TRAMBADIA unirà més d’una vintena d’edificis públics d’interès per als ciutadans al llarg del seu recorregut. Són nou centres d’educació pública, dos mercats municipals, quatre centres de salut, l’Institut Municipal de l’Esport, així com els Jutjats de sa Gerreria, el Palau de Congressos, el Museu Krekovic i la futura seu de l’Orquestra Simfònica, entre d’altres.

L’arribada del TRAMBADIA és vista pel Govern i l'Ajuntament de Palma com una oportunitat per impulsar rutes per a vianants a barriades com el Coll d’en Rabassa, una reivindicació dels veïns de fa temps; així com per millorar les rutes a peu que fan els infants i joves fins als col·legis i instituts. Connectar escoles és una de les millores més valorades, així com la possibilitat de guanyar espais per a vianants i ciclistes, alhora que es reduirà la densitat del trànsit actual.

El projecte de TRAMBADIA també ha estat present en el darrer Consell de la Infància, que ha tengut lloc a l’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu d’acostar als més petits una infraestructura que, segons el Govern, transformarà la ciutat en una aposta per un transport públic més sostenible —el TRAMBADIA és un transport electrificat— i d’alta capacitat —els vehicles del TRAMBADIA presenten una capacitat de transport per unitat per damunt dels 220 passatgers per unitat.