Las protestas en todo el país por la muerte de Mahsa Amini han sido más intensas en las provincias occidentales, donde vive la mayoría de los 10 millones de kurdos de Irán. NetBlocks, la plataforma que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en la red, ha informado a través de su cuenta en Twitter de que se ha cortado el servicio de internet móvil para muchos usuarios en Irán, en medio de una nueva ola de protestas, en la que se han registrado varios muertos.

"Los datos del tráfico de la red muestran una grave interrupción del servicio de internet en Irán, con el internet móvil cortado para muchos usuarios", ha indicado la plataforma.

"⚠️ Confirmed: Network traffic data show a major disruption to internet service in #Iran as mobile internet is cut off for many users; the incident comes amid a wave of new protests over the death of #MahsaAmini and reports of casualties



