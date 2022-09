Estados Unidos ha autorizado este viernes a las empresas tecnológicas a ampliar sus servicios en Irán, en respuesta a los cortes de internet ordenados por Teherán para atajar las protestas contra la violencia a las mujeres y la obligatoriedad del velo.

“We took action today to advance Internet freedom and the free flow of information for the Iranian people, issuing a General License to provide them greater access to digital communications to counter the Iranian government’s censorship.“

"Con esta medida, ayudaremos a que el pueblo iraní no quede aislado en la oscuridad. Es un paso para apoyar significativamente a los iraníes que exigen que se respeten sus derechos fundamentales", ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

En concreto, el Departamento del Tesoro de EE.UU., que mantiene fuertes sanciones a Irán, ha emitido una licencia general con la que "las empresas tecnológicas podrán brindar más servicios digitales a los iraníes, desde acceso a la nube hasta herramientas para mejorar su seguridad y privacidad en línea".

“The U.S. is taking action to support the free flow of information & access to fact-based information to the Iranian people. Updated guidance authorizes tech companies to offer the Iranian people with more options of secure, outside platforms & services.https://t.co/WzOGGpGFOw“