El borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el proyecto de ley contra el maltrato animal advierte de que la pena establecida para quien maltrate a una mascota con el objetivo de causar daño a la pareja o expareja es superior a la fijada para las lesiones leves a la propia pareja o expareja en los términos de violencia de género.

Esta advertencia sobre la "falta de proporcionalidad" de las penas se recoge en la propuesta de informe que ha redactado la vocal Roser Bach, encuadrada en el sector progresista, y que debatirá el pleno del órgano de gobierno de los jueces este jueves.

El proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal, diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, se encuentra ya en tramitación en el Congreso.

"Puede verse afectado el principio de proporcionalidad", se señala en el borrador del informe del CGPJ, que alerta de que esa pena de prisión "es superior a la que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer" . El Código Penal castiga esas conductas con pena de prisión de 6 meses a un año.

Esa norma castiga con pena de prisión de 3 a 18 meses (o multa de 6 a 12 meses) a quien cause a un animal vertebrado una lesión que requiera tratamiento veterinario; y establece que la pena se impondrá en su mitad superior (de 11 a 18 meses) cuando concurran determinadas circunstancias agravantes , como cometer el hecho para coaccionar, intimidar o dañar a la pareja o expareja .

Comparación entre delito por lesiones a animales y a personas

En otro punto, el informe del CGPJ señala que si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento médico o quirúrgico, la pena es la misma, es decir, una pena de multa de uno a tres meses. Pero en el primero de los supuestos se prevé la posibilidad de una pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad cuya extensión (de 31 a 90 días) determina que el tipo deba ser calificado como un delito menos grave y no como un delito leve como es el caso de las lesiones sin tratamiento médico o quirúrgico en personas.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales juzgan, en cambio, que en el caso de que la lesión se infrinja a un animal se podrá conmutar por trabajos en beneficio de la comunidad y si es a una persona, siempre habrá multa económica, más allá de la categoría penal.