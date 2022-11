Este fin de semana ha comenzado la reunión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Madrid. Es un organismo que reúne a 269 parlamentarios de los 30 países miembros de la OTAN y a un centenar de otros países asociados, para trabajar en temas de Defensa y Seguridad comunes y hacer recomendaciones, que no son de obligado cumplimiento para el Consejo del Atlántico Norte. Una manera de que el poder legislativo de los países participe en este organismo. De esta asamblea saldrán acuerdos ya trabajados en sus cinco comisiones. Una de las más destacadas, el respaldo a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

Pregunta.- Zaida Cantera preside la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es el vicepresidente. Zaida es del Partido Socialista y Fernando del Partido Popular. ¿Se aparcan las diferencias ideológicas cuando se habla de Defensa y de Seguridad?

Zaida Cantera.- Bueno, yo creo que las aparcamos bastantes veces, pero siempre y cuando mantengamos nuestros principios fundamentales. Entre nosotros hay muy buena relación porque tenemos un pasado común en las Fuerzas Armadas, y cuando hablamos de cuestiones de Defensa y de Seguridad tenemos ese hilo conductor que nos permite llegar a conclusiones y avanzar en conjunto.

Fernando Gutiérrez.- Cuando hablamos de defender posturas de España suele haber bastante entendimiento, porque realmente somos doce, de los cuales seis son del Partido Socialista y cuatro del Partido Popular. Hay un diputado de VOX y otro de Esquerra Republicana (en el equipo suplente de la delegación). En realidad, la inmensa mayoría del voto está concentrado en esos grupos y hay bastante unidad de criterio.

Llegar a acuerdos en Defensa y Seguridad

P.- Hay temas en los que no tanto… por ejemplo, en lo que se invierte en Defensa, es un tema en el que no todos están de acuerdo. Tampoco en el envío de armas a Ucrania. Estoy pensando en sus socios de Unidas Podemos, Zaida, que no están presentes en esta Asamblea Parlamentaria. ¿Por qué?

“Zaida Cantera: En la Asamblea se vota por mayoría, hay mucho diálogo y búsqueda de acuerdos“

Z.C.- Ellos tienen un puesto para ocupar. En ese negacionismo hacia todo que lleva la palabra OTAN, no saben realmente lo que representa la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que no es la OTAN. Para que nos hagamos una idea la OTAN es Gobierno, la Asamblea Parlamentaria es Congreso. Aquí hay parlamentarios procedentes de los 30 países miembros que tienen sus ideologías en todo el espectro de la política, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y hay posiciones en las que estamos de acuerdo y posiciones en las que no estamos y se presentan enmiendas como aquí en el Congreso y podemos llegar a acuerdos. Siempre hay votación. A diferencia de la OTAN, que es por consenso, en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN se decide por mayorías. Entonces aquí se hace una política de mucho diálogo, se buscan acuerdos, se rebajan pretensiones, se cede, no se busca un maximalismo para encontrar acuerdos.