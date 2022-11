La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recalcado este sábado que en Podemos aún creen que "es posible un acuerto de coalición con Sumar", la plataforma política que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Efectivamente Yolanda esta montado su partido, nosotras respetamos ese proceso (...), aún creemos que es posible un acuerdo de coalición con Sumar, y en ello vamos a estar cuando Yolanda termine de montar su partido", ha señalado Montero a TVE desde Colombia.

Sus declaraciones se producen tras una semana de roces entre Díaz y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que el pasado domingo, en la clausura de la Uni de Podemos, recordó a Díaz la "generosidad" de la formación morada con ella y le pidió respeto por ser la fuerza “más importante" de la izquierda.

Este lunes también pidió a la vicepresidenta segunda que aclarara "cuanto antes" si será candidata en las próximas elecciones generales, al tiempo que le recordó que debía sus logros al frente del Ministerio de Trabajo a Podemos.

Díaz dice que no le debe "nada a nadie"

Sin embargo, Díaz respondió el martes que no le debía "nada a nadie" y que no se iba distraer de su trabajo. También afirmó que estaba dispuesta a dar "un paso adelante" con su plataforma Sumar, pero advirtió que la plataforma "no es el complemento de nadie".

"Sumar es ya imparable (...) no hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir para adelante. Y como dije el 8 de julio, si queréis sumar, sí voy a dar un paso adelante, de manera colectiva", proclamó.

Díaz, que no nombró a Podemos en su intervención, recalcó que su plataforma puede estar integrada por personas de "distintas realidades partidarias", así como de diferentes sindicatos, colegios profesionales, ONG u organizaciones sociales, "porque esto es lo que está generando esperanza en nuestro país".

Iglesias volvió a pronunciarse el miércoles. A través de un mensaje de Twitter, compartió una información publicada por el diario '20 minutos' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de los votantes a la izquierda del PSOE que daba más apoyo a Podemos que a Sumar.

La "humildad, la generosidad y el respeto por los aliados es condición de posibilidad para el éxito de la izquierda", dijo, destacando que la formación morada es el principal partido a la izquierda del PSOE.