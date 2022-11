En los últimos días ha circulado en redes sociales y portales de Internet el rumor de que el presentador televisivo Jorge Javier Vázquez podría figurar entre los posibles candidatos del PSOE a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. También se ha difundido un supuesto cartel ubicado en la sede del PSOE en Madrid con la cara del presentador. Pero es falso. Se trata de un montaje fotográfico y el presentador ha desmentido en su propio programa de televisión los rumores de su candidatura al ayuntamiento madrileño.

“Jorge Javier Vázquez posible candidato del PSOE para Madrid, qué puede salir mal?” (SIC), leemos en un mensaje de Twitter publicado el 3 de noviembre. Algunos portales digitales también se han hecho eco de este rumor con titulares como: “El PSOE piensa en Jorge Javier Vázquez como candidato a la alcaldía de Madrid”.

El presentador desmiente el rumor

"Es radicalmente falso, no he recibido ninguna propuesta y si la recibiera no la aceptaría bajo ningún concepto", afirmaba el jueves en su programa de televisión del grupo Mediaset. Tras los comentarios publicados en medios de comunicación e Internet, Jorge Javier Vázquez desmentía el rumor: “juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta por parte del PSOE para ser alcalde de Madrid”. El periodista explicaba que tampoco se ve “capacitado” para asumir este cargo y añadía que “me parece que es algo muy serio presentarme y encabezar una lista".

En declaraciones al canal de televisión autonómico Telemadrid, el secretario general de los socialistas madrileños Juan Lobato expresaba que “es claro el compromiso de Jorge Javier con el partido socialista”, sin confirmar ni desmentir la información. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrecía otros datos afirmando que “nunca le he escuchado [al presentador] que tenga ningún tipo de intencionalidad” de ocupar este cargo político. Según el diario La Vanguardia, un ministro del Gobierno actual ha desmentido el rumor, asegurando que “estamos locos, pero no tanto”. Todo apunta a que el próximo día 9, festividad de la Almudena, se conocerá al candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid.