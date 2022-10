En redes sociales se está difundiendo un vídeo del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, frente a la puerta de una casa colocando objetos y encendiendo algunas velas. Se dice que el nuevo líder del Reino Unido coloca “objetos extraños” frente a su casa o que invoca el “espíritu del éxito hindú”. Es un bulo. La imagen corresponde efectivamente a Rishi Sunak pero el vídeo se ha sacado de contexto. Son imágenes antiguas, de 2020, cuando él era ministro, y lo que está haciendo es decorar la puerta de su vivienda según la tradición de la fiesta grande del hinduismo, el Diwali.

En las imágenes que se están difundiendo vemos a Rishi Sunak colocando objetos de pequeño tamaño justo frente a la puerta de una casa de apariencia muy similar al número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro del Reino Unido. Luego Sunak saca de su bolsillo un mechero enciende dos velas. Los mensajes que acompañan la difusión de este vídeo intentan confundir al lector afirmando "El primer ministro británico coloca objetos extraños frente a la puerta de su oficina, que podrían ser ‘talismanes’ para tener éxito” o bien que el nuevo primer ministro “hace rituales hindúes hace unos días para invocar al espíritu del éxito”. Un tercer mensaje afirma: “El nuevo primer ministro del Reino Unido realizando sus rituales espirituales tradicionales antes de entrar en su nuevo despacho”. Estos mensajes sacan de contexto el vídeo que ni es actual ni es “extraño”.

No es el 10 de Downing Street, es el número 11

La imagen de Sunak no está grabada frente a la residencia del primer ministro, el 10 de Downing Street en la ciudad de Londres, sino el número 11. No se trata de un detalle menor pues el número 11 es donde vive y trabaja el ministro de Hacienda del Reino Unido, cargo que ocupaba Sunak en 2020 mientras Boris Johnson presidía el ejecutivo británico. En un vídeo distribuido por la agencia internacional GettyImages se ve la misma escena que refleja el vídeo que finge ser actual datado el 12 de noviembre de 2020 y donde se observa claramente que sucede frente al número 11 de Downing Street, no frente al 10.

Captura de un video del mismo hecho grabado en 2020 donde se observa el número 11 en la puerta de la casa frente a la que Sunak deposita las decoraciones del Diwali GettyImages

Si bien el vídeo analizado se difunde junto a mensajes engañosos respecto al lugar y la fecha, el Diwali no ha sido completamente ajeno al nombramiento del nuevo primer ministro. En su cuenta de Twitter, la portavoz del partido gubernamental indio (BJP), Priti Ghandi, recordó a sus seguidores que el nombramiento de Sunak coincidió con la fiesta del Diwali de este año 2022 y añadía: “¡Quién hubiera imaginado que las tornas cambiarían en solo 75 años!”, en referencia a que este año la India conmemora el 75 aniversario de su independencia del Reino Unido.