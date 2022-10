Después de que su marido Rishi Sunak fuera nombrado nuevo primer ministro de Reino Unido, se ha convertido en una de las personas más buscadas de todo el mundo. Su nombre es Akshata Murthy y, aunque no habíamos escuchado hablar de ella, ya era muy conocida en Gran Bretaña mucho antes del nombramiento de su esposo. A sus 42 años, es junto a Rishi Sunak una de las mujeres más ricas del país con una fortuna que supera a la de la mismísima reina Isabel II antes de fallecer. Estamos hablando de unos 730 millones de libras entre los dos, según The Sunday Times Rich List 2022.

Nació en Hubli y junto a su hermano Rohan fue criada por sus abuelos paternos, mientras que su madre, Sudha Murthy, se convertía en la primera ingeniera en trabajar para el mayor fabricante de automóviles de la India, y su padre, N. R. Narayana Murthy, trataba de construir el gigante de tecnologías de la información Infosys. Akshata Murthy posee el 1% de las acciones, de ahí su gran fortuna.

Akshata Murthy estudió Administración de Empresas en la Universidad de Stanford y ha trabajado para la firma holandesa Tendris como directora de marketing. Además del terreno empresarial, también conoce el mundo de la moda. Descubrió su pasión cuando solo era una niña y se aventuró a crear su propia firma de ropa, Akshata Designs. Ella describía sus prendas como "vehículos para descubrir la cultura india". A pesar de su entusiasmo, no tuvo mucho éxito y cerró en el año 2012. En la actualidad, es dueña de Catamaran Ventures UK, la sucursal británica de la firma de capital de riesgo y capital privado de su padre.

La polémica de Akshata Murthy

Akshata Murthy se vio en el ojo del huracán cuando salió a la luz la noticia de que no tenía domicilio fiscal en Reino Unido, es decir, que no pagaba impuestos sobre sus ganancias fuera de Reino Unido. Dada la controversia, Murthy cedió y decidió comenzar a pagar en el país los impuestos relativos a esos ingresos. Todo para evitar empeñar la carrera de su marido, Rishi Sunak.

"Ha quedado claro que muchos no sienten que sea compatible con el papel de mi esposo como canciller. Entiendo y aprecio el sentido británico de la justicia y no deseo que mi estado fiscal sea una distracción para mi esposo o que afecte a mi familia. Esto significa que ahora pagaré impuestos en el Reino Unido sobre la base de todos mis ingresos mundiales, incluidos los dividendos y las ganancias de capital, en cualquier lugar del mundo donde surjan esos ingresos. Hago esto porque quiero, no porque las reglas me obliguen a hacerlo", aseguró entonces Akshata Murthy.