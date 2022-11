Nos habéis enviado a nuestro servicio de WhatsApp (+34 659 800 555) una imagen que dice que en Dinamarca las personas que reciben una ayuda social se quedan sin derecho al voto, pero no no es cierto, es un bulo recurrente que circula al menos desde 2019. La normativa danesa vigente no inhabilita como electores a las personas que reciban una ayuda social. Lo confirman a VerificaRTVE la Embajada de Dinamarca en España y la legación diplomática española en Copenhague.

“En Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social esta inhabilitada para votar”, leemos en una imagen que hemos recibido en nuestro servicio de consultas de WhatsApp. El texto anima a compartir el mensaje para evitar “que en tú país suceda lo mismo” (sic). El mismo mensaje lo detectamos en Twitter, donde acumula más de 4.900 retuits con una alusión a España.

Tanto la Embajada de Dinamarca en España como la legación diplomática de España en Copenhague confirman a VerificaRTVE que es falso que los ciudadanos pierdan el derecho a votar por recibir una ayuda social. “No es verdad que una persona sea inhabilitada para votar si recibe algún tipo de ayuda social. Es una declaración falsa que está circulando en las redes sociales”, asegura la Embajada danesa en Madrid. “Es un bulo que ya ha sido desmentido tanto por la Embajada de Dinamarca en Argentina como en España”, apunta la representación diplomática de España en Copenhague.

Este bulo ya fue desmentido por a Embajada de Dinamarca en Argentina en un mensaje que publicó el 3 de mayo en su perfil de Facebook: “es incorrecto que en Dinamarca uno está inhabilitado para votar al recibir ayuda social”.

La Constitución de Dinamarca establece que tiene derecho al voto “cualquier persona de nacionalidad danesa que tenga domicilio fijo en el Reino y que haya alcanzado la edad requerida para el ejercicio del derecho de voto”. El Parlamento danés estipula en su página web que puede votar “toda persona que haya cumplido 18 años de edad”, con nacionalidad danesa y residente en este país.

En VerificaRTVE hemos comprobado que los mensajes falsos que dicen que en Dinamarca pierdes el derecho al sufragio si recibes una ayuda circulan al menos desde mayo de 2019, como puedes ver en este ejemplo. Ya entonces la Embajada de Dinamarca en Argentina desmintió el bulo en esta nota informativa.

La legación danesa en Buenos Aires explica en su comunicado que el bulo tiene su origen en un “malentendido” porque hasta 1933 quienes recibían la llamada “ayuda para los pobres” se quedaban sin derecho a sufragio, pero a partir de ese año la situación empezó a cambiar. La reforma puesta en marcha entonces provocó que muchas de las personas que percibían esa ayuda mantuvieron el derecho al voto recibiendo otros apoyos económicos. Esa “ayuda para los pobres” fue eliminida en 1961, por lo que desde entonces ningún ciudadano puede verse privado del derecho al sufragio.