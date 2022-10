Mensajes de redes sociales aseguran que los españoles tendrán que destinar en el año 2023 un total de 210 días de su sueldo para afrontar el pago de los impuestos que les corresponden. Es falso. Se trata de un bulo basado en un estudio que parte de premisas falsas, como confirman varios expertos fiscales.

“Los españoles trabajarán en 2023 hasta el 29 de julio solo para pagar impuestos, un mes más que antes que Sánchez”, asegura un tuit con más de 1.100 ‘me gusta’ y más de 600 retuits. “Al esclavismo moderno lo llaman estado de bienestar”, añade otro mensaje con más de 1.200 retuits. Los mensajes enlazan un artículo de un diario digital económico, que a su vez se remite a los “cálculos” de la Fundación Civismo y a su informe sobre el ‘Día de la Liberación Fiscal’. Este informe en su versión de 2022 concluye que tardaremos “193 días en ahorrar lo suficiente para cumplir con el fisco”. El dato de que en 2023 esta misma cifra ha crecido hasta alcanzar los 210 días ha sido publicado por el portal económico Invertia, que lo atribuye a "cálculos de la Fundación Civismo".

Es falso que los españoles vayan a tener que destinar 210 días de sueldo en 2023 o 193 en 2022 solo a pagar impuestos, como dicen los mensajes de redes. Lo confirman tres expertos fiscales que coinciden en rechazar las conclusiones del estudio de la Fundación Civismo por entender que parten de un cálculo erróneo.

Una metodología opaca y contradictoria Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), ha leído el informe de la Fundación Civismo y sostiene que en su asociación “no son capaces de desentrañar las cifras que conducen [al día que señala el informe]”, si bien llega a la conclusión de que esta metodología “no es necesariamente pacífica”. La falta de transparencia en la fórmula que permite calcular el “Día de La liberación Fiscal” no es fruto de la casualidad, según María Jimena Crespo, autora del informe de la Fundación Civismo, exdirectora de esta organización y profesora titular de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá. En conversación telefónica con VerificaRTVE, Crespo rechaza concretar los datos que llevan a la Fundación Civismo a concluir que las familias tienen en 2022 una presión fiscal superior al 53 por ciento (el porcentaje que corresponde con los 193 días que tienen que pasar para que llegue ‘el Día de la Liberación Fiscal’, pág.12). “Esos datos internos no se dan porque es como contar todo el intríngulis del trabajo de investigación”, afirma. En términos generales, Crespo indica que “el cálculo se hizo sobre la tarifa de IRPF de las rentas medias y en función de las rentas medias de cada una de las comunidades autónomas”, incluyendo “el pago del IVA en función de la cesta de la compra y de la compra media de las comunidades autónomas". Consultada por la metodología del informe, Crespo defiende que no se explicite en el estudio y rechaza explicarla: “no se dice de forma intencionada precisamente para que no se plagie el informe”. "La metodología se explicó someramente pero no se explicaban los detalles precisamente para eso, para que no se fusilaran”, añade. Ante la pregunta de si la metodología debe exponerse para someter el informe a una revisión por pares, Crespo apunta que para hacer este tipo de revisión “la metodología no se comparte”. “En cualquier caso”, subraya, la metodología del informe de la Fundación Civismo "no se va a compartir”. La Fundación Civismo se define en su página web como “un think tank, o catalizador de ideas, que trabaja en la defensa de la libertad personal bajo los principios del liberalismo clásico”. En la introducción a su informe del ‘Día de la Liberación Fiscal’, explica que se propone “defender los tributos más bajos posibles”.

¿Es riguroso trasladar el dato de ‘presión fiscal’ directamente a la ciudadanía? Ante la falta de transparencia del informe, los expertos que hemos consultado extraen sus conclusiones a partir de los datos de fiscalidad que sí se conocen y que son de dominio público. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), desmiente que los españoles tengan que destinar 210 días de sueldo solo a pagar impuestos en 2023. “Es un mensaje que no se corresponde con la realidad. Cruzado señala que el estudio “no es nada riguroso” y llega a la conclusión de que la metodología que utiliza la Fundación Civismo consiste en trasladar el dato “presión fiscal” al ciudadano. La presión fiscal, como explican nuestros compañeros de Datos RTVE, es el conjunto de impuestos y contribuciones sociales en relación con el Producto Interior Bruto. Este dato incluye tanto los tributos que paga un ciudadano (IRPF, IVA, etc..) como aquellos que solo corresponden a sociedades y empresas y que, por tanto, no abonan las personas físicas. No es, por tanto, un parámetro con el que se pueda calcular la cantidad de tributos que paga una persona. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), nos recuerda que “la presión fiscal” es un concepto que incluye impuestos que “no tienen que pagar las personas físicas”, como sucede con los recientes impuestos a los beneficios de la banca y las empresas energéticas. Esta circunstancia le lleva a rechazar el cálculo por el que los españoles pasarían 210 días pagando impuestos en 2023 o 193 en 2022 como dice la Fundación Civismo. El periodista económico Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) también enmienda la base argumental del informe y recuerda que: “La presión fiscal es buena medida para comparar sistemas fiscales e ingresos entre países, pero es un error (o manipulación) llevarlo al plano individual". Álvarez Barba ha desarrollado un hilo argumental en Twitter para desmentir la desinformación que, según su criterio, contiene el documento de la Fundación Civismo.

¿Es correcto trasladar la carga fiscal a todos los españoles de manera homogénea? Cruzado afirma que no. “Este dato de media de dividir la presión, o sea los ingresos, entre el total de contribuyente no dice nada. No dice nada porque no todo el mundo paga los mismos impuestos”, argumenta. El presidente de GESTHA añade: “Los impuestos se van pagando en función de tu capacidad económica, en función de tu riqueza, de tu renta y de tu consumo”. Cruzado reprocha al informe que ponga sobre la mesa únicamente los impuestos que cobra el Estado y no haga mención a todo lo que los españoles recibimos a cambio gracias a nuestra contribución. El informe de la Fundación Civismo busca, a su juicio, "demonizar de alguna manera los impuestos”. “Esto de hacer esa simulación no tiene sentido porque se recaudan impuestos todo el año y también se produce gasto y se está disfrutando del gasto público, de los servicios sociales y demás durante todo el año”, afirma. Javier Gómez Taboada de AEDAF subraya que “más allá de lo acertado o desacertado de sus números [de la Fundación Civismo]”, es positivo que el informe ponga de relieve que los españoles no solo pagamos IRPF y que hay "una presión fiscal o esfuerzo fiscal en la sombra de una manera tácita”. Por ello, valora que “de alguna manera aflore, para que tomemos conciencia de lo que supone el coste de lo público”.