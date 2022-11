El "caos" en la reapertura de las urgencias de atención primaria en Madrid ha provocado una cascada de dimisiones y, finalmente, ha terminado por romper el acuerdo que los sindicatos firmaron el pasado 26 de octubre con la comunidad para volver a poner en marcha los Puntos de Atención Continuada (PAC), cerrados en la pandemia.

En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad -Satse, CCOO, CSIT-UP y UGT-, han explicado este viernes que dicho "caos" y la falta de soluciones "a todos los problemas planteados" les ha obligado a desvincularse del acuerdo "ante el maltrato y la humillación que están sufriendo los y las profesionales" por parte de la Consejería de Sanidad.

El plan del Gobierno regional "no solo pone en jaque a la ética y la responsabilidad de los profesionales, sino que también pone en riesgo la salud de la población", han añadido el mismo día en el que los sanitarios al frente de la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria en Madrid han presentado su dimisión.

Los 80 centros sanitarios 24 horas se abrieron el 27 de octubre, con un 57% de bajas sobrevenidas entre los médicos, una situación que se ha subsanado con las Unidades de Atención Domiciliaria desplegadas por el Summa 112

Para ello, "firmamos un documento que contiene una batería de compromisos a respetar durante este periodo transitorio de negociación, por ambas partes", pero tras abrirse los PAC el 27 de octubre, la Consejería "no ha sido capaz de cumplir con ninguno de los compromisos adquiridos en ese documento, haciendo de este proceso un infierno" para profesionales y pacientes.

La firma del acuerdo, del que finalmente se descolgó el sindicato médico Amyts, permitió desconvocar una huelga indefinida que estaba prevista para el 25 de octubre. Los sindicatos lo firmaron entonces por "responsabilidad con la ciudadanía", según han manifestado, pero ahora la situación caótica ha hecho que no quieran ser "cómplices de esta tropelía".

Escudero niega la "dimisión en bloque" y habla de "reajustes"

Por su lado, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este viernes que no hay "dimisión en bloque" en la Dirección Asistencial de Atención Primaria, sino "reajustes" en el equipo que forman parte "de la vida diaria de la Consejería", con "mucho recambio de directivos".

"La estructura de la sanidad en la Comunidad de Madrid es muy grande en cuanto a su tamaño, son más de 800 directivos (...) es lógico que se vayan haciendo ajustes con el equipo. No es ninguna dimisión en bloque", ha manifestado Escudero.

Asimismo, ha recordado que hace unos meses se "ha cambiado" el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Antonio Zapatero, así como el director general de Asistencia Sanitaria, o la gerente asistencial de Atención Primaria, en referencia a la renuncia el pasado mes de octubre de Sonia Martínez Machuca.

Martínez Machuca dejó el cargo "por motivos médicos y personales", en coincidencia con la convocatoria de una huelga indefinida convocada a partir del 25 de octubre por los sindicatos, y fue sustituida por Almudena Quintana Morgado.

"No son dimisiones en grupo, son recambios que se han producido, reajustes en el equipo y ya está, no hay que darle más importancia", ha zanjado Escudero, que ha avanzado que "de momento no hay ningún cambio previsto".