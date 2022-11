Desde la celebración de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil el 30 de octubre se percibe en el entorno digital un importante incremento de mensajes de partidarios de Jair Bolsonaro que cuestionan el resultado por el que Lula da Silva ha sido elegido presidente y sostienen que ha habido fraude. Existe una narrativa que se repite en buena parte de las publicaciones que estamos analizando:

Se refuerza la idea de que la voluntad popular ha sido violada con manifestaciones en la calle con vídeos en los que se mezclan concentraciones actuales con otras masivas que no están relacionadas

Analizamos las tres variantes de esta narrativa desinformativa que pretende dar la vuelta a unos resultados que han sido acreditados como reales por el Tribunal Superior Electoral de Brasil y por los observadores internacionales electorales.

Las acusaciones de fraude sin pruebas

Encontramos en redes sociales repetido numerosas veces el mensaje que asegura que las elecciones han sido fraudulentas porque hay mesas electorales en las que Lula ha obtenido el 100% de los votos y Bolsonaro el 0%. Afirman que este resultado es la prueba que confirma que el escrutinio final no es fiable. Uno de los mensajes que reproducen esta idea dice: “[FRAUDE] Sección de Confresa/MT registra 383 votos para Lula y 0 para Bolsonaro según datos del TSE”. El dato es cierto, pero está fuera de contexto pues en esa mesa electoral en concreto, una comunidad indígena vota de manera unitaria al mismo candidato después de una asamblea.

En la mesa electoral 158 del municipio de Confresa, en el estado de Mato Grosso, el recuento de la votación fue: Lula 383 votos, Bolsonaro 0 votos. Puedes consultar el resultado concreto de esta urna en la sede del Tribunal Superior Electoral Brasileño. Estos datos se explican porque la comunidad indígena que ejerce su voto en esta urna decide la elección de manera colectiva, según ha indicado en un comunicado el pueblo Apyãwa Tapirapé de Confresa en Instagram. La nota recuerda que los pueblos indígenas son ”los primeros habitantes de Brasil” y que ejercen su “papel de ciudadanos siguiendo la constitución federal”. Según dicen en su declaración: “Somos un pueblo organizado que nos reunimos para discutir cual sería el mejor candidato para representarnos durante los próximos cuatro años”.

Como ya sucedió en las elecciones de los EE.UU de 2020, el bulo del fraude electoral empezó a fabricarse antes de que los electores acudieran a las urnas. El propio presidente Bolsonaro sembró la semilla de la desconfianza en el sistema de votación al que calificó de “farsa”. Sin embargo, tal y como han comprobado verificadores brasileños (1 y 2), se trata de acusaciones sin pruebas. De hecho, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó retirar vídeos en los que el propio presidente difundía estas desinformaciones desde la sede presidencial.

Completada la jornada electoral y el recuento en las urnas, numerosos mensajes de redes han difundido un hilo de Twitter presentándolo como si fuera la “prueba” de que hubo “fraude” en la segunda vuelta de las presidenciales, pero es falso. Esa sucesión de mensajes no demuestra irregularidades en la segunda vuelta de estas elecciones.

Mensajes de redes que difunden el bulo del hilo de Twitter sobre el fraude VerificaRTVE

El hilo hace referencia a datos de la primera vuelta electoral, no de la segunda, cuando en esa ronda de los comicios no hay constancia de denuncias de fraude ni siquiera de Bolsonaro. El propio autor del hilo rectifica en su décimo tercer mensaje y admite que “nunca” ha creído “seriamente” en el “fraude en las elecciones” aunque añade que “hay una posibilidad real”. El hilo utiliza como fuente un informe que el propio autor define como “apócrifo” y que difunde el bulo del fraude en los resultados del colegio electoral del municipio de Confresa. La sucesión de mensajes, por tanto, no demuestra irregularidades en la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas.