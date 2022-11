Alzhéimer, la epidemia sin freno del siglo XXI

El alzhéimer es la primera causa de demencia neurodegenerativa a nivel mundial y representa un reto sanitario de primer orden en el horizonte más inmediato. Se estima que actualmente entre 50 y 60 millones de personas en el mundo lo padecen, y las previsiones apuntan a que esta cifra se disparará de forma exponencial en las próximas décadas, debido sobre todo al aumento de la esperanza de vida y al progresivo envejecimiento de la población.

Según una estimación del estudio multinacional Global Burden of Disease, publicado en la revista científica The Lancet, el número de adultos con demencia aumentará hasta casi triplicarse en 2050, cuando habrá unos 153 millones de casos a nivel mundial. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al alzhéimer como la "epidemia del siglo XXI", e insta a que se pongan todos los medios para intentar atajar su escalada explosiva antes de que arrase con los recursos sanitarios, ya que su carga será difícilmente sostenible. Especialmente en países muy envejecidos, como España, donde se espera que uno de cada tres habitantes tenga 65 años o más a mediados de siglo.

La enfermedad de Alzheimer está directamente relacionada con la longevidad, por lo que España es uno de los países que más pueden sufrir su incidencia, ya que cuenta con una de las mayores esperanzas de vida del mundo, junto con Japón y países europeos como Italia, Grecia, Portugal, Alemania o Francia. Las previsiones que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que la prevalencia en España prácticamente se duplicará de aquí a 2050, cuando más de 41 de cada personas 1.000 padezcan demencia. En 2021, el último año del que se tienen cifras, eran casi 21.

"El alzhéimer es la verdadera epidemia estructural del siglo XXI. Tenemos en España ahora en torno a 800.000 personas diagnosticadas, pero es posible que estos números se doblen. Las predicciones son realmente escalofriantes, aunque son fruto de una muy buena noticia, que es el aumento de la edad, ya que ahora cada vez la gente vive más y lo hace de una manera más sana. Se han curado muchas enfermedades de las causas más importantes de muerte, y tratamos mejor el cáncer y los infartos... La gente está viviendo más y está llegando más a la edad a la que tiene mucho riesgo de enfermedad de Alzheimer", describe a RTVE.es Juan Fortea, coordinador del grupo de estudio de conducta y demencia de la Sociedad Española de Neurología (SEN), quien aporta un dato inquietante: el riesgo de padecer esta patología se dobla cada cinco años a partir de los 65 años.

En la actualidad, se calcula que el 5% de la población de más de 65 años está afectada por la enfermedad de Alzheimer, mientras que este porcentaje aumenta a un 20% cuando se trata de octogenarios. En el caso de mayores de 90 años, una de cada dos personas padece demencia.

Este neurocientífico, que también es miembro del CIBER en Enfermedades Neurodegenerativas y del Instituto de Investigación Sanitaria ISABIAL , opina que el aumento de la esperanza de vida "nos obliga a encontrar" un remedio contra el alzhéimer, porque "no tiene ningún sentido vivir hasta los cien años si el 60-70% de esas personas van a perder la capacidad de reconocerse a sí mismos y de reconocer a sus seres queridos" . "Yo particularmente como ser humano no quiero vivir cien años si dejo de reconocer a mis hijos. Y ese es el drama de nuestras personas mayores", recalca.

Como reconoce, para las personas a las que en la actualidad ya se les ha diagnosticado alzhéimer, "es difícil que haya un tratamiento curativo en la ventana de tiempo en la cual va a padecer la enfermedad, pero tenemos que ser optimistas de cara a cinco y diez años, cuando esta situación puede cambiar". Aunque Sáez Valero insiste en que los pacientes actuales no están completamente desprotegidos, puesto que "afortunadamente ya existen terapias paliativas que no los van a curar, pero sí que van a ayudar al enlentecimiento de la enfermedad".

Una de las principales causas de muerte

El alzhéimer representa también una de las principales causas de muerte en el mundo occidental, hasta el punto de que podría ser la segunda más importante en países como España. La mortalidad relacionada con esta enfermedad se ha duplicado en los últimos años y, muy probablemente, seguirá aumentando a medida que la población continúe envejeciendo.

Su brutal incidencia, sumada a una progresión lenta pero implacable, convierten al alzhéimer en una patología depredadora que acarrea un alto coste no solo desde el punto de vista sanitario, sino también personal, ya que las familias aportan una parte muy importante de su tiempo y de sus recursos económicos en atender a las personas con demencia.

“En España, el 80% del cargo económico de los pacientes con demencia lo asumen las familias.“

"El alzhéimer para las familias es una desgracia, no solo por ver al ser querido con una enfermedad totalmente incapacitante, sino porque tienen que asumir los costes económicos y sociales. Hay mucha gente que deja de trabajar para cuidar a su familiar. Un estudio indica que en España el 80% del cargo económico de los pacientes con demencia lo asumen las familias", declara a RTVE.es Teresa Moreno, coordinadora del grupo de estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurologia (SEN).

Esta neuróloga, que desempeña su trabajo como jefa de servicio en la clínica Neuromed y como adjunta en los hospitales Quirónsalud Málaga y HC Marbella, también se muestra optimista con respecto al futuro de esta enfermedad. "No tengo ninguna duda de que se va a encontrar algo, aunque es verdad que a corto plazo no. Hablamos de unos diez años. En la próxima década yo estoy convencida de que saldrá algo, si no para curar, al menos para tratar y que se convierta en una enfermedad crónica pero tratable", expresa.

"Cada vez se sabe más de esta enfermedad. Ahora mismo debe de haber aproximadamente 30.000 ensayos clínicos en curso, pero este tipo de ensayos llevan 20 o 30 años", prosigue, y apunta a la causa principal por la que, en su opinión, esta patología se muestre tan esquiva para la medicina: "El principal problema es que hoy por hoy llamamos alzhéimer a muchas cosas, a un síndrome que en un futuro serán enfermedades diferentes, porque no todos los enfermos de alzhéimer son iguales".