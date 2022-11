A les 12:06 del migdia tots els teléfons mòbils que estaven connectats al Port d'Alcúdia han començat a pitar amb un missatge a la pantalla: "Aquest és un missatge de prova del nou sistema d'avisos d'emergència de la Direcció General d'Emergències i Interior. No és neecssari fer res".

La prova tenia un radi de 3 kilòmetres

“Serà una eina més per protegir la població davant circumstàncies de risc com per exemple un incendi forestal“

Concretament han sonat tots els telèfons que estaven a un radi de 3 kilòmetres de distància de l'Estació Marítima d'Alcúdia. També els que estaven en silenci. Molta gent no s'ho esperava, especialment els turistes que estan passant les vacances a la localitat.

El director general d'emergències, Jaume Barceló ha explicat que és una eina que s'està provant "És un sistema que està en proves, però a partir de l'estiu podria ser una realitat. Serà una eina més per protegir la població davant circumstàncies de risc com per exemple un incendi forestal"