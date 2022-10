Més de 1.000 xalets nous a fora vila en només sis anys

Allà on hi havia ametllers ara hi ha un xalet. Allà on hi havia garrovers ara hi ha una piscina amb porxo. És la conclusió de l'informe que ha presentat l'organització ecologista mallorquina Terraferida que ha comptat 1.002 xalets nous en sòl rústic a Mallorca en els darrers sis anys. A més, 1.052 habitatges s'han ampliat en aquest mateix període de temps. Tot això, diu Terraferida, suposa la transformació de 4,11 quilòmetres quadrats de territori. Això és tres vegades la superfície del centre històric de Palma.

Estudi comparatiu Terraferida ha fet un estudi comparatiu entre la superfície urbanitzada de Mallorca dels anys 2015 i 2021, a partir de les anàlisis de fotografies aèries de parcel·les de fora vila. La idea de l'organització ecologista era detectar i delimitar els principals canvis que ha sofert l'illa de Mallorca en aquests sis anys.

Més al Llevant i al Migjorn “Aquesta infraestructura ha estat clau en la colonització“ Les zones més afectades per la construcció són els municipis del Llevant i el Migjorn. Segons ha explicat Jaume Adrover, portaveu de Terraferida, els pobles on s'han fet més habitatges en sol rústic són "Manacor, Santanyí, Felanitx, Campos, Ses Salines i Llucmajor". Una de les causes ha estat la construcció del desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos, inaugurat l'any passat. "Aquesta infraestructura ha estat clau en la colonització" del sud-est de Mallorca, ja que "aquesta via ha contribuït a augmentar la pressió en aquests pobles". Terraferida considera que fer aquestes noves carreteres provoquen la construcció i reforma de cases i xalets en sòl rústic, en la majoria d'ocasions per part de fons d'inversió.

3.500 metres quadrats “Desconcertant“ Les dades presentades per Terraferida demostren que la superfície ocupada per cada habitatge és de 3.500 metres quadrats, el que multiplica per 11,5 els 300 metres quadrats permesos per a una edificació, com ha explicat Adrover. El portaveu de l'entitat ecologista considera que la situació és "desconcertant".