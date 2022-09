A Inca avui aquest dimecres han començat una campanya especial de vigilància per evitar l'abocament de residus de les persones que no resideixen a la capital del Raiguer. Una pràctica coneguda amb el nom de 'turisme de residus'. Des del consistori denuncien que ha incrementat en els darrers anys.

Vigilen els contenidors des de l'aire “Igual que no permetem als veïnats d'Inca conductes incíviques als de la resta de municipis tampoc“ Hi haurà controls als voltants de totes les zones de contenidors. Els agents patrullaran i també vigilaran els contenidors des de l'aire amb un dron. Forma part del dispositiu especial per prevenir i controlar l'abocament de residus al municipi. Des de l'ajuntament afirmen que algunes persones d'altres pobles van a Inca a tirar els fems. Segons Maria del Carmen Oses, regidora de Serveis assegura que "aprofiten els nostres contenidors per venir a tirar tot el residu sense separar i s'estan botant la normativa".

Les sancions poden arribar als 9.000 euros “Aprofiten els nostres contenidors per venir a tirar tot el residu sense separar i s'estan botant la normativa“ Avui ja han detectat 3 infractors. Persones d'altres municipis que fan servir els contenidors d'inca tot i que no paguen la taxa municipal. Les sancions per dipositar els residus a Inca sense ser del municipi van dels 300 als 9.000 euros. "Igual que no permetem als veïnats d'Inca conductes incíviques als de la resta de municipis tampoc els hi podem permetre", explica la regidora de serveis als micròfons de RTVE.