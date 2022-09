La restauració de les pedreres d'Establiments, als tribunals

Els tribunals decidiran qui té la raó en el conflicte de la rehabilitació de les pedreres de Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló de Palma. La Comissió de Medi Ambient ha aprovat l'informe de restauració d'aquestes pedreres i les plataformes veïnals ja han anunciat que aniran als jutges per molts de motius, però entre tots, perquè "és una agressió per part de Medi Ambient, al nostre benestar i, inclús, a la nostra salut i seguretat".

No es podran fer servir explosius La Comissió de Medi Ambient ha posat, però, moltes condicions a les empreses que han de rehabilitar les pedreres situades al barri d'Establiments. Per exemple, que no es podran comercialitzar els 400.000 metres cúbics de material que es mouran durant les obres i no es podran fer servir explosius durant els treballs de restauració. També la Comissió de Medi Ambient ha ordenat que els camions de les obres només podran circular durant l'horari laboral i s'ha de fer un estudi de mobilitat.