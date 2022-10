El Consell de Mallorca donarà 200€ a les famílies de rendes inferiors als 40.500 €

El Consell de Mallorca posa a disposició dels més necessitats el «Bo per a les famílies», una ajuda puntual de 200 euros. Aquest bo beneficiarà 25.000 famílies de Mallorca perquè puguin afrontar amb més comoditat la sobrecàrrega econòmica derivada de l’increment dels preus i els subministraments.

Cinc milions d'euros

En total, el Consell de Mallorca i l’IMAS destinen 5 milions d’euros per a aquesta ajuda. Poden ser beneficiàries les unitats familiars amb residència legal i efectiva a l’illa, amb almanco un any d’antiguitat de residència, i que hagin tengut uns ingressos màxims de 40.531 euros durant l’exercici fiscal de 2021. Això suposa cinc vegades l’IPREM, que és l’índex de referència per es té en compte per a l’assignació d’ajudes o subvencions.