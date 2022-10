Els usuaris del tren denuncien saturació durant les hores punta i SFM estudia augmentar les freqüències

Des que el tren és gratuït el nombre de passatgers ha augmentat un 40%. Ara cada dia viatgen amb tren 8.000 persones més que abans de la bonificació. I això s'està notant especialment a primera hora del matí, tot i que des de Serveis Ferroviaris de Mallorca asseguren que no s'ha arribat a superar la cabuda dels vagons.

El nombre de passatgers s'ha disparat

“Jo l'he començat a agafar perquè és gratuït, però hi ha dies que no hi ha espai"“

"Cada dia els trens van més plens","Jo l'he començat a agafar perquè és gratuït, però hi ha dies que no hi ha espai" Ens expliquen alguns dels passatgers a l'estació del Pont d'Inca. El problema és visible especialment a les primeres freqüències del dia. Segons els passatgers quan el primer tren passa per l'estació d'Inca a les 6:45 del matí la majoria dels seients estan ocupats.