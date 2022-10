La Policía Nacional ha detenido en Gijón a una mujer de 48 años después de que los agentes la encontraran en la cama junto a su hija de 6 años muerta, en una vivienda de alquiler de la avenida Gaspar García Laviana, en el barrio de El Llano de la ciudad asturiana.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que el suceso tuvo lugar poco antes de la medianoche cuando la Policía recibió una llamada alertando de la desaparición de ambas. Los agentes lograron entrar en la casa y encontraron a la niña ya fallecida tendida en la cama junto a su madre.

La menor supuestamente habría ingerido barbitúricos, lo que provocó su muerte. Al parecer, la mujer indicó que había tomado pastillas, y fue evacuada, ya detenida, al hospital Jove de Gijón para observación.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han apuntado que no está previsto que la mujer pase este lunes a disposición del Juzgad o de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gijón, que es el que está de guardia.

Los vecinos aseguran que la madre "hablaba mal" a la niña

Según vecinos de rellano del inmueble en el que ha aparecido la niña de 6 años muerta, la mujer arrestada "hablaba mal" a la pequeña y se comportaba de forma "desagradable".

Las vecinas han corroborado que la mujer estaba separada y vivía con su hija en el piso, el 4º A, desde el pasado verano. La residente en el 4º D del mismo edificio, ha dicho que le parecía una mujer "desagradable", pero ha admitido que, "viendo lo ocurrido, quizás es que no estaba bien, igual tenía problemas, y no es que no fuera agradable".

Esta misma residente ha afirmado a Efe que la madre siempre se mostró "un poco extraña" y "muy distante", manteniendo las distancias. Además, ha asegurado que su hija le comentó haber coincidido con la mujer "un par de veces" y haberla visto "hablar mal" a su pequeña.