La lucha contra la desinformación en Brasil se ha intensificado de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran el domingo 30 de octubre. Ya te contamos que, tras la experiencia de 2018, organizaciones independientes, medios de comunicación e instituciones públicas del país pusieron en marcha distintas iniciativas para intentar que los comicios estuvieran libres de desinformación.

A pesar de estos esfuerzos, verificadores independientes y organismos públicos de Brasil han detectado la aparición de intentos de desinformar o confundir a los votantes brasileños. De hecho, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes asegura que ha habido un aumento del 1.671 % en el volumen de denuncias de desinformación enviadas a las plataformas digitales en comparación con las municipales de 2020. Esta tendencia también se vio reflejada en la difusión de contenidos falsos durante la primera vuelta del 2 de octubre, en la que Lula ganó con el 48,4% de los votos.

Estas no han sido las únicas consecuencias de las medidas propuestas por el TSE para luchar contra la desinformación. El Juez Moraes también ordenó registrar las casas, cuentas bancarias, teléfonos y redes sociales de ocho empresarios por una conversación en un grupo de WhatsApp en la que bromeaban sobre apoyar un golpe de Estado . Como prueba, se aportó un informe en el que se detallaba que el contenido de la conversación privada se había filtrado al periódico Metropoles, que publicó la información . También se ha topado con Moraes uno de los hijos del presidente brasileño, Carlos Bolsonaro, que está siendo investigado por presuntamente difundir desinformación con fines políticos. Puedes ver aquí la orden de investigación impulsada por el Tribunal Superior Electoral.

Con este panorama, el jueves 20 de octubre el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) aprobó una resolución para ampliar sus poderes en su intención de cumplir con el objetivo de poner freno a los bulos. Entre las medidas establecidas, está la reducción del límite con el que cuentan las plataformas de redes sociales para eliminar publicaciones declaradas falsas por el TSE . Ese tiempo máximo pasa de 24 a dos horas y a solo una hora los días más cercanos a la jornada electoral si no se quieren enfrentar a cierres de cuentas, multas o incluso arrestos . Algunos de los contenidos que se han mandado retirar hasta la fecha afectan a los dos principales candidatos de este proceso electoral.

Imágenes descontextualizadas

Se ha movido un tuit con dos fotografías en blanco y negro de Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Junto a las instantáneas leemos: “Bolsonaro hace 40 años ingresaba al ejército para defender su país, Lula hace 40 años ingresaba a la cárcel por lavado de dinero”. Haciendo una búsqueda inversa, descubrimos que las imágenes son reales, pero una de ellas está descontextualizada. La fotografía de Bolsonaro la encontramos relacionada con su presencia en el Ejército, donde fue capitán entre 1979 y 1981. Sin embargo, la de Lula no se corresponde con la información que aporta el tuit. El líder del Partido de los Trabajadores fue presidente del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema y fue arrestado el 19 de abril de 1980 por liderar una huelga general y no por lavado de dinero, como asegura el tuit.

También se ha movido otra fotografía que muestra un permiso de liberación de Lula da Silva para difundir que el candidato del Partido de los Trabajadores se encuentra en libertad condicional. Es falso, la imagen que se ha viralizado es antigua. El permiso pertenece al 8 de noviembre de 2019. Posteriormente, el Tribunal Supremo Federal anuló los cuatro procesos iniciados contra el candidato y actualmente, Lula no tiene ningún asunto pendiente con el Poder Judicial.