La primera línia de mar de Palma té els dies comptats. Una vegada adjudicat el concurs públic, l’obra de reforma del passeig Marítim ha de començar abans de dia 17 de novembre. El projecte, dissenyat per l’arquitecte eivissenc Elias Torres, contempla guanyar espai per als vianants. Per això, desapareixeran el pont que uneix l’edifici Bahia Mediterráneo, que abans era un hotel i ara és un bloc d’habitatges, amb la piscina i el local d’oci nocturn, el Social Club, situats al bell mig del passeig Marítim.

En mig segle no ha canviat d’aspecte L’edifici més antic del Passeig Marítim es va construir als anys 30 quan encara ni tan sols hi havia passeig. Palma està sobre un penya-segat i l’accés a la mar era complicat. El primer passeig es va inaugurar als anys 50 impulsat per l’enginyer que ara li dona nom, Gabriel Roca. Durant els anys següents, es va desenvolupar la indústria del motor i els cotxes en circulació van anar augmentant. Durant la dècada dels setanta, es va tornar a guanyar terreny a la mar i es van fer més carrils per als vehicles. D’aleshores ençà, no s’ha tocat l’entramat.