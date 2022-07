La remodelació del Passeig Marítim de Palma suposarà una inversió de 38 milions d'euros

L'autoritat Portuària de Balears (APB) ha anunciat avui en un acte de presentació que iniciarà les obres del Passeig Marítim de Palma després de l'estiu, en concret, al mes d'octubre. Encara que es planteja a partir del dia 9 per tal de no interferir en l'organització de la Zafiro Palma Marathon Mallorca. El pressupost de la remodelació serà d'uns 38 milions d'euros aproximadament, sense l'IVA, i tendrà una durada de vint mesos. Tot i això, el projecte s'ha fet públic a falta de saber encara quina serà l'empresa adjudicatària.

El Batle de Palma, José Hila, qui també ha participat de l'acte, ha qualificat la remodelació de "molt ambiciosa". També ha dit que aquest projecte representa "la Palma que ja està en transformació , una ciutat més sostenible i verda" i on "la ciutadania és la protagonista".

Jorge Nasarre, director de l'APB, explica que la remodelació suposarà una nova etapa per al passeig marítim, enfocada principalment en millorar la connectivitat de la ciutat i "en aquesta ocasió pensant més en les persones que en el trànsit rodat".

Una remodelació per la ciutadania

Ajuda al vianant i a la mobilitat

“El nou passeig Marítim de Palma ��‍♀️��‍♂️ ja és més a prop. L'APB iniciarà la remodelació del passeig Marítim ������‍♀️ després de l'estiu. Quan encara falta saber l'empresa adjudicatària, les obres rondaran els 38 milions d'euros.@ajuntpalma @TYPSAGroup https://t.co/EWNbRdo6El“ — Ports de Balears (@PortsdeBalears) July 27, 2022

L'arquitecte del projecte, Elías Torres, també l'ha definit com, "un passeig pel vianant", ja que passarà de tenir un 29,5% a un 39,7% d'espai per als vianants. De la mateixa manera, les voreres més allunyades de la mar també s'ampliaran. Amb les obres seran de 5 a 10 metres d'ample, el que permetrà que es puguin usar com a terrasses, zones verdes, aparcaments o parades de bus sense interferir amb el passeig dels vianants.

D'igual manera, el transport públic de la zona també sofrirà canvis, però sense afectar la circulació per la zona. Permetent a la ciutadania accedir a ell en qualsevol moment. Es mantindran les línies i les parades, però es milloraran les condicions referents a l'espai i als temps d'espera. A més, s'hi instal·laran noves marquesines. El carril bici també s'ampliarà, passant a ocupar un 5% del passeig, i comptarà amb cinc nous punts d'estacionament.