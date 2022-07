La platja de Cala Major obté la certificació com a punt de bany accessible

La platja de Cala Major ja està certificada com a punt de bany accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Es converteix així en la sisena platja de Palma en obtenir aquesta certificació. En l'actualitat, Palma és un dels municipis d'Espanya amb més platges certificades.

Els banyistes que vulguin usar aquest servei disposaran de passarel·les d'accés a l'arena, plataformes de repòs a l'ombra, cadires amfíbies, crosses d'ajuda, un servei de socorristes que els assistiran en tot moment, i un lavabo i dutxa adaptat.

L'horari actual és d'11.00 a 18.00h de l'1 al 15 de juny i del 16 al 30 de setembre. Entre el 16 de juny i el 15 de setembre l'horari és de 10.00 a 19.00h. Encara que l'Ajuntament de Palma ha anunciat que ampliarà tant el calendari com l'horari de cara a l'estiu que ve.

Satisfacció general

“La nostra idea es anar millorant any rere any“

Per aquest motiu, Hila ha destacat el compromís de l'Ajuntament amb el col·lectiu. L'any que ve es començarà al maig i s'allargarà fins a finals d'octubre. "Quan comenci el servei de socorristes a les platges, començarà també el servei d'accessibilitat. La nostra idea es anar millorant, any rere any, tots els serveis", ha expressat el batle.

A més, en les enquestes de satisfacció, el 90% de les persones amb mobilitat reduïda que hi han participat han fet una bona valoració d'aquest servei. Moltes d'elles també agraït l'ajuda del personal que els acompanya durant el procés.