Se llama Montse Quílez y se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. Lo ha hecho denunciando situaciones de su día a día bajo un eslogan muy claro: "Voy en silla de ruedas, pero no soy invisible".

Esta mujer, que padece esclerósis múltiple, muestra situaciones de su día a día donde debería tener prioridad, pero el resto de gente no la tiene en cuenta. Montse pide reflexionar y recuerda que personas con carritos de bebé, gente con muletas o en silla de ruedas tienen prioridad.

"Decidí hacer algo para visibilizar estas problemáticas"

La historia comenzó cuando Montse estaba en el andén del metro de Madrid. Se acaba de bajar del vagón y esperaba paciente a que se abrieran las puertas del ascensor que le llevaría hasta la calle. Sin embargo, no pudo subirse porque el resto de pasajeros que querían tomar el elevador no le dejaron sitio, a pesar de ella llegó la primera: "Ni me miraron. Yo había llegado del vagón y vi que el ascensor estaba bajando. Al igual que yo, llegaron muchas personas que se pusieron delante de mí. Entonces, cuando se abrieron las puertas, se subieron todos en mandada", explica en 'La Hora de la 1'.

En ese momento, Montse decidió que tenía que tomar partido y difundir lo sucedido en sus redes: "Nosotros tenemos cada día en nuestra vida personas que te ignoran. Pero no me pasa solo a mí. Le sucede lo mismo a las embarazadas o las personas con muletas, que no les dejan, por ejemplo, sentarse", relata.

“▪️ Montse Quilez se ha convertido en un fenómeno viral por sus vídeos de denuncia en redes sociales: "Voy en silla de ruedas, no soy invisible"#LaHora30Jhttps://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/5jId2TKvF2“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 30, 2022

Su vídeo ha llegado a muchas personas, y ha servido como punto de partida de su canal de TikTok para ser altavoz de las barreras arquitectónicas que encuentra en la ciudad: "Al final, decidí hacer algo para visibilizar estas problemáticas, no es exclusivamente lo que te encuentras en la calle sino dentro del hogar. Me gustaría explicar mi testimonio con videos útiles. Además, explicar cómo podemos cambiarlo, para hacerlo más fácil", relata Montse.

También, tiene muy claro cuáles son los mejores canales para que se difunda su mensaje: "En Instagram no me sirve de nada porque no vendo ropa, ni vendo maquillaje. Facebook se ha quedado obsoleta para este tipo de cosas, pero utilizo TikTok que es una plataforma buenísima para este tipo de vídeos. Ha sido brutal la visibilidad", concluye.