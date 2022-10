El Juzgado de Menores 6 de Barcelona juzga a partir de este martes y hasta el jueves a puerta cerrada a cuatro menores acusados de acosar y violar a un compañero con Asperger en el patio del Colegio del Roser de Vallirana (Barcelona) en 2018.

Según el abogado Juan Manuel Ruiz, que ejerce la acusación particular del caso, los hechos sucedieron cuando la víctima tenía 13 años, y que "estuvo sufriendo acoso y recibiendo insultos durante un tiempo indeterminado durante 2018" por parte de varios alumnos de la escuela un año mayores que él.

Ruiz ha explicado que los hechos "fueron a más" el 28 de octubre, el 5 de noviembre y el 6 de noviembre de ese mismo año, cuando un grupo de cuatro alumnos presuntamente abusaron y agredieron sexualmente a la víctima.

La acusación particular pide cuatro años de internamiento en régimen cerrado por un presunto delito de integridad moral, dos presuntos delitos de agresión sexual con acceso carnal y un presunto delito de violación, mientras que el fiscal no ve este último delito y pide tres años de internamiento por un presunto delito de integridad moral y dos de agresión sexual.

"En la legislación de menores, cinco años de internamiento es la máxima pena que se puede pedir, y se pide cuando hay delito de asesinato. No podemos pedir más, estoy limitado por la propia legislación", ha explicado el abogado.

La familia solicita una indemnizacióna la escuela

La víctima de este caso no ha tenido que declarar en el juicio porque se ha dado valor de prueba constituida a su comparecencia grabada en fase de instrucción. Además de la declaración de la víctima, en esta primera jornada comparecen también los cuatro acusados y testigos, y está previsto que el miércoles se practiquen las pruebas periciales.

La acusación particular, además de los cuatro años de internamiento, también pide una indemnización de 85.000 euros a la escuela, como responsable civil, al considerar que no aplicó los protocolos contra el acoso escolar. El abogado de la familia ha explicado que la Fiscalía de menores no consideró que la escuela debiera ser imputada penalmente, solo responsable civil, por lo que ellos solicitan esta indemnización.

"Confiamos que todas las pruebas periciales que tenemos y que se han aportado en el juzgado sean lo suficientemente contundentes para demostrar que -la víctima- no miente". "Estamos ante la palabra de uno contra el otro, pero hay unos informes psicológicos y forenses importantes que creemos que tendrán peso", ha dicho el abogado.