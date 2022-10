Ryma lleva casi 20 días luchando por su vida tras sufrir un intento de feminicidio en Argelia. Es una joven de 28 años, profesora de francés, cuyo único delito ha sido el de rechazar la propuesta de matrimonio de un vecino. El pasado viernes 14 de octubre ingresó en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario La Paz de Madrid con el 70% del cuerpo quemado.

El intento de homicidio se produjo en la pequeña ciudad de Tizi Uzu, situada en el norte del país, la mañana del 26 de septiembre, mientras esperaba en la parada de autobús para ir al trabajo. Normalmente, suele ir con otras tres compañeras, pero aquella mañana llegó más temprano y allí le esperaba un joven que lleva tres años acosándola para que se case con él. "Estaba sola en la parada de autobús, le roció la espalda con gasolina y le prendió fuego", reconstruye Abdeslam Anane, su hermano, que la ha acompañado hasta Madrid y vive con incertidumbre estas horas y días eternos en los que la joven Ryma se debate entre la vida y la muerte.

Recuerda cada momento de esa mañana de septiembre que ha cambiado para siempre la vida de su familia. Eran las seis y media cuando los gritos y los llantos le despertaron. "Ella entró en casa corriendo, le ardía el cuerpo y solo se veían las llamas. Le tiramos mantas y agua, mucha agua", cuenta a RTVE.es. No entendía qué decía, estaba concentrado en apagar el fuego. "Ryma gritaba fuerte y nuestra madre lloraba de la impotencia y se llevaba las manos a la cabeza", añade.

En su aldea, Makuda, todos se conocen. Ella misma ha confirmado el nombre de quién ha intentado asesinarla, también ha hablado del acoso que llevaba sufriendo años. La policía le ha detenido y hasta ahora permanece en prisión provisional. "No ha comenzado el proceso judicial, pero según el código penal podría ser condenado a 25 años de cárcel", augura. Ryma, cuenta Abdeslam, tenía planes de estudiar en Francia, había conseguido una beca para marcharse a continuar sus estudios. Según la familia, este podría haber sido el detonante para tratar de matarla.

Abdeslam llega puntual a la hora que le corresponde la visita en el hospital. Puede verla dos veces al día, el resto del tiempo intenta ubicarse en un Madrid caótico que no entiende. No habla castellano y aún no sabe moverse. Solo se sabe la ruta para llegar hasta La Paz y espera con ansiedad el informe de los médicos a través de intérpretes.

"Para venir ha sido todo muy rápido", explica. Desde el 26 de septiembre ha estado ingresada en el departamento de quemados del CHU Nedir Mohamed en Tizi Uzu. "No tiene nada que ver con esto. Teníamos que comprar nosotros las vendas y los antibióticos hasta que se agotaron. No había recursos para atender a mi hermana", aclara. Primero intentaron llevarla a Francia, pero les pedían 300.000 euros para operarla. Fue por mediación de la organización Centre ADM International que consiguieron un presupuesto de unos 100.000 euros para el tratamiento en Quirón Salud en España. La asociación ayuda al traslado de enfermos graves de Argelia a países como Francia, Turquía o España.

Las palabras de su madre conmocionaron dentro y fuera el país Ni Ryma ni su familia disponen del dinero, pero el pasado 10 de octubre su madre publicó en redes sociales un video pidiendo ayuda que se hizo viral. "Mi hija ha sido quemada. Necesita ayuda urgente", decía literalmente. Hasta ahora, han conseguido más del 40 % de lo que necesita la joven para operarse en España. "Aquí nos han puesto más facilidades para pagar a plazos y seguimos con la campaña de crowdfunding", dice el hermano. El mensaje desesperado de esta madre conmovió a la sociedad argelina, pero sobre todo han aportado mucha ayuda desde la diáspora. "Muchísimas personas están apoyando en la recaudación del dinero", asegura Narimene Mouaci, cofundadora de la plataforma Feminicides-dz, a RTVE.es. "El director de la escuela donde trabaja Ryma fue quién se puso en contacto con nosotros", explica a RTVE.es Malika Hocine, farmacéutica especializada en medicina humanitaria y fundadora de ADM Internacional. "Que haya llegado a tiempo al Hospital de la Paz para mí es lo mejor que me ha pasado. Ojalá consigamos salvar su vida. Mi gran agradecimiento es para el consulado español, que fue tan rápido en procesar la solicitud, y a la empresa air ambulance, que reaccionó rápidamente", explica Hocine. También denuncia que ha habido quiénes han intentado culpar a la víctima con mensajes como "si la quemó de esa forma, si quiso matarla, fue porque ella hizo algo" o "entonces quizá fue merecido, quizá fue su culpa". "Es habitual que intenten culpabilizar a las víctimas", lamenta.