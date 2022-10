Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

En el frente sur , los combates se acercan cada vez más a la ciudad de Jersón. El Ministerio de Defensa de Reino Unido indica que, tras retirarse unos 20 kilómetros al norte de la localidad a comienzos de este mes, las tropas rusas están intentando consolidar un nuevo frente en la localidad de Milove, donde se intensifica la lucha. Allí, los avances ucranianos implican que el flanco ruso ya no está protegido por el río Inhulets. La inteligencia británic cree que los responsables de la la ocupación rusa están preparando la evacuación de civiles de Jersón, en previsión de que los combates se extiendan a la propia ciudad .

Escombros y heridos en el mercado al aire libre de Avdiivka (Ucrania) tras un ataque militar ruso el 12 de octubre. via REUTERS Servicio de prensa de la Administración Militar-Civil de Donetsk / REUTERS

En el frente sur , la contraofensiva ucraniana no logra avances desde hace varias jornadas, aunque el ISW señala que los intentos de Rusia por retomar el terreno perdido están siendo infructuosos . Los combates se concentran ahora en las cercanías de la localidad de Davydiv Brid, en la margen derecha del río Inhulets, un afluente del Dnipro , donde las fuerzas rusas han atacado las posiciones ucranianas.

El think tank estadounidense indica que las tropas ucranianas lograron este fin de semana hacerse con la localidad de Stel'makhivka y que continúan avanzando para hacerse con el control de la autovía que une las ciudades de Svatova y Kreminna , en eje de transporte clave en la zona.

La capital ucraniana , donde no se registraban ataques aéreos desde finales de junio , ha sufrido dos oleadas de bombardeos y las columnas de humo son visibles en el centro de la ciudad. Asimismo, hay constancia de explosiones en el centro de Leópolis, la principal ciudad del oeste de Ucrania , cercana a la frontera con Polonia y muy alejada de los frentes principales de la guerra, al igual que Ternopil , Zhitomir y Jmelnitski .

Las fuerzas armadas rusas han bombardeado a primera hora Kiev y otras ciudades de Ucrania , en lo que parece una respuesta por la explosión que este fin de semana derribó parcialmente el estratégico puente sobre el estrecho de Kerch , símbolo de la anexión ilegal de la península de Crimea a Rusia. "La alarma antitaérea no cesa en toda Ucrania. Hay impactos de misiles. Por desgracia, hay muertos y heridos. Les pido: no abandonen los refugios. Cuiden de si mismos y de sus seres queridos. Aguantemos y seamos fuertes", ha indicado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje en Telegram.

Domingo 9 de octubre, día 228 de la guerra: Los daños en el puente de Crimea por una explosión podrían "degradar" el movimiento de las tropas rusas en el sur

La capacidad de transporte del puente de Crimea podría verse "seriamente degradada" tras la explosión e incendio que destruyó el sábado parte de esta infraestructura y provocó la muerte de al menos tres personas, ha dicho este domingo el Ministerio de Defensa de Reino Unido en su parte diario sobre la guerra en Ucrania. El tráfico automovilístico se ha reanudado por las carriles no dañados, según el Ministerio de Transportes ruso, mientras continúa la evaluación de desperfectos.



La inteligencia británica ha añadido también que las consecuencias "serán aún mayores" si hay daños en la línea de ferrocarril. "Cualquier interrupción grave tenga un impacto significativo en la capacidad ya tensada de Rusia para mantener sus fuerzas en el sur de Ucrania", ha afirmado en su comunicado, recalcando que lo ocurrido "probablemente tocará de cerca" al presidente ruso, Vladímir Putin, ya que es un proyecto que auspició personalmente y el suceso ha coincidió con su 70 cumpleaños.



Desde el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), también se ha apuntado en esta dirección y ha señalado que, aunque la explosión no interrumpirá completamente las líneas rusas con Crimea, sí que puede suponer "fricciones" en la logística rusa al depender de rutas alternativas e instalar más controles en el cruce del puente. Aún está por determinarse los responsables del suceso: mientras que Rusia apunta a Ucrania, Kiev no ha reivindica su autoría, pero sí ha celebrado el golpe al símbolo de la anexión rusa de Crimea.

Un día después de la explosión del puente, un nuevo ataque con misiles ha impactado contra edificios residenciales en Zaporiyia dejando numerosas víctimas mortales y grandes desperfectos. La provincia, controlada mayoritariamente por los rusos, y asediada por los bombardeos desde hace semanas, también se vio obligada el sábado a desconectar por completo la central de Zaporiyia debido a los ataques, aunque ya se ha recuperado la conexión con la red eléctrica, según ha informado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La agencia nuclear de la ONU lo ha calificado como "un alivio" y ha pedido nuevamente que se proteja la planta.