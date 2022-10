El 'Mapa 174' de la despoblación: el 22% de los municipios de España tiene una salud demográfica "muy grave"

Si sumamos la población de Teruel, Cuenca y Soria no llegamos ni a una décima parte de los millones de personas que viven en Madrid o, comparado con otras capitales más pequeñas como Valencia o Sevilla, no superan ni un cuarto. En España, el 22% de los municipios tiene una salud demográfica "muy grave" y, en estas, el problema es especialmente preocupante porque alcanza al 58% de municipios.

La despoblación en el medio rural provoca que existan grandes desigualdades sociales, económicas y culturales que, en ocasiones, no son fáciles de detectar. Por ello, el ‘Mapa 174. Zonificación de los municipios españoles sujetos a desventajas demográficas graves y permanentes’, realizado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), refleja de forma gráfica estas diferencias.

Se trata de una herramienta interactiva con un objetivo claro: conocer 'de un vistazo' los desequilibrios demográficos en España. Su portavoz, José Antonio Guillén, explica que lo importante es transmitir esta información a las administraciones públicas. “Hay una parte del país que está de espaldas a la otra. Es una pérdida de potencial y de oportunidades de desarrollo para todos”, expresa. El ‘Mapa 174’ parte del Artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Tratado de Lisboa, donde se destaca que los gobiernos y la propia Europa deben trabajar por la cohesión territorial.

Una de las novedades de este proyecto es que el mapa trabaja con tres parámetros distintos: densidad de población, evolución y medio físico. “Nos fijamos en cuántos mayores de 65 años hay, qué proporción de niños menores de 5 y también la altitud y la pendiente media de un municipio”, explica María Zúñiga, investigadora del grupo GEOT y una de las responsables del proyecto. Zúñiga destaca que el objetivo es buscar una calidad de vida en el medio rural equivalente a la que puede haber en ciudades grandes.

Municipios que recuperan su población

Hay localidades, como Gea de Albarracín, que han visto cómo su población aumentaba en los últimos años. En este municipio, a tan solo 11 minutos en coche del aeropuerto de Teruel, se han generado cientos de puestos de trabajo, algo que ha devuelto la esperanza para las familias. A parte de reivindicar y reflejar las desigualdades, otro de los objetivos del ‘Mapa 174’ es mostrar este tipo de "ejemplos de éxito”.

El alcalde de Gea, Santiago Rodríguez, destaca que incluso se ha creado una nueva escuela infantil. "Lo que hay que hacer es un plan pensando en el futuro, mezclando tres ingredientes: empleo, vivienda y servicios. Tenemos que facilitar que estos nuevos pobladores tengan servicios para desarrollar su vida personal y profesional", nos cuenta.

La libertad que ofrece la naturaleza en los medios rurales provoca que muchos jóvenes que se trasladaron a las grandes ciudades con 20 o 25 años, estén ahora volviendo a sus pueblos para formar una familia. “Deciden volver para ofrecer a sus hijos esa forma de vida que ellos tuvieron, poder salir a la calle y disfrutar de esa seguridad”, nos cuenta el alcalde. Sin embargo, sigue siendo difícil volver a las raíces sin que existan políticas "ambiciosas y eficaces" que luchen contra la despoblación. "Es evidente el tremendo desequilibrio que hay en España. Hay unos territorios ganadores y otros perdedores", reclama José Antonio Guillén.

El portavoz de SSPA reconoce que el término “España vaciada” no le gusta, ya que “detrás de estos apelativos hay personas”. “Ni estamos vacíos ni vaciados y hay que ser más positivos y trasladar la importancia que tiene el medio rural”, reclama. Sin medio rural no hay medio urbano y todos coinciden en que hay que mirar a largo plazo: "¿Qué país vamos a dejar en la siguiente generación si no somos capaces de trabajar en el equilibrio territorial y social?"