Una investigación periodística destapa que una de las agentes llegó enseguida al instituto de Uvalde (Texas), donde se produjo el tiroteo que se saldó con la vida de 19 niños y dos maestras, pero no entró al edificio.

En las imágenes difundidas, se ve que una vez abatido el tirador de Uvalde el pasado 24 de mayo, le preguntan a una de las primeras agentes en llegar a la escuela primaria Robb si su hijo estaba en el centro.

Ella responde que "no, mi hijo va a la guardería. Si hubiera estado dentro, te prometo que no me habría quedado fuera".

Así es como contesta Crimsom Elizondo. La agente llegó dos minutos después de que empezara la masacre y durante 77 minutos no frenaron al tirador.

Las imágenes del vídeo muestran que sale del vehículo sin chaleco antibalas, ni rifle, contraviniendo el entrenamiento policial. Sale también unos minutos en el pasillo del colegio, pero pasa la gran parte de la operación policial en el exterior.